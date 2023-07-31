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Общество31 июля 2023 7:25

Со стороны Тамани 109 машин: Какая обстановка на Крымском мосту на 31 июля

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 31 июля составляет два километра
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пробка на мосту со стороны Тамани

Пробка на мосту со стороны Тамани

Жители России продолжают ехать в Крым. Идеальное место для отпуска - живописные скалы, чисто море и новые дороги, по которым легко можно добраться до нужного города. Чтобы проехать на полуостров, можно использовать новые регионы России или же Крымский мост. Правда, воспользовавшись вторым вариантом, туристы могут встать в пробку.

К тому же, в ночь на 31 июля Крымский мост вновь перекрывали. Движение для автотранспорта ограничили 30 июля в 23:00. А проезжать транспорту по мосту разрешили в 00:42.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Пробка на Крымском мосту на 31 июля 2023

Со стороны Тамани вереница растянулась на два километра. А вот если вы собираетесь выезжать из Крыма, то дорога свободна. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

«По состоянию на 10:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра 109 транспортных средств», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

На мосту продолжают работать волонтеры. За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направили 217 машин. В основном грузовые –192, а также 25 автобусов. 1154 пассажира паромами «Лаврентий», «Мария», «Керченский 2» переправили через Керченский пролив.

«Всего через паромную переправу в порт Керчь после возобновления работы 17 июля перевезли более 27 тысяч пассажиров, свыше 7 тысяч автомобилей и порядка 800 пассажирских автобусов», - добавили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.

«Мы ехали из Самарской области. Из нашего города отправились на машине 30 июля в 03:00. Мы остановились в Аскае примерно в 17 часов, чтобы переночевать. А 31 июля в 02:30 выехали в сторону Керчи. В пробку встали в 08:11. Очередь двигалась, специалисты работали на пункте досмотра очень быстро. Мост переехали уже в 08:58», - поделилась своим впечатлением от путешествия Екатерина.

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