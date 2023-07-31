Пробка на мосту со стороны Тамани

Жители России продолжают ехать в Крым. Идеальное место для отпуска - живописные скалы, чисто море и новые дороги, по которым легко можно добраться до нужного города. Чтобы проехать на полуостров, можно использовать новые регионы России или же Крымский мост. Правда, воспользовавшись вторым вариантом, туристы могут встать в пробку.

К тому же, в ночь на 31 июля Крымский мост вновь перекрывали. Движение для автотранспорта ограничили 30 июля в 23:00. А проезжать транспорту по мосту разрешили в 00:42.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Пробка на Крымском мосту на 31 июля 2023

Со стороны Тамани вереница растянулась на два километра. А вот если вы собираетесь выезжать из Крыма, то дорога свободна. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

«По состоянию на 10:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра 109 транспортных средств», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

На мосту продолжают работать волонтеры. За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направили 217 машин. В основном грузовые –192, а также 25 автобусов. 1154 пассажира паромами «Лаврентий», «Мария», «Керченский 2» переправили через Керченский пролив.

«Всего через паромную переправу в порт Керчь после возобновления работы 17 июля перевезли более 27 тысяч пассажиров, свыше 7 тысяч автомобилей и порядка 800 пассажирских автобусов», - добавили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.

«Мы ехали из Самарской области. Из нашего города отправились на машине 30 июля в 03:00. Мы остановились в Аскае примерно в 17 часов, чтобы переночевать. А 31 июля в 02:30 выехали в сторону Керчи. В пробку встали в 08:11. Очередь двигалась, специалисты работали на пункте досмотра очень быстро. Мост переехали уже в 08:58», - поделилась своим впечатлением от путешествия Екатерина.