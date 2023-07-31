Роспотребнадзор: в Туапсинском районе море восстановилось после шторма

В море разрешили купаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных на побережье Черного и Азовского морей обрушился сильный ливень. Запреты на купание коснулись Сочи, Туапсе, Ейске и других курортных городах. Сильный порывистый северо-западный ветер нагнал воду из моря на сушу. На пляжах волны смывали все на своем пути. Море унесло даже несколько бунгал, ракушек и шезлонгов. Спасатели отчаянно пытались спасти пляжный инвентарь.

В Туапсинском районе у побережья прогулялись несколько смерчей. В районе скалы Киселева в юго-западном направлении над морем на расстоянии более трех километров от берега наблюдалась серия воронок. Они двигались северо-восточном направлении. К счастью, смерчи так и не вышли на берег - разрушились над морем.

Море по-прежнему немного штормит. Небольшие волны радуют ребятню. Но заперт на купание наконец-то сняли. Специалисты Роспотребнадзора также проверили состояние воды. Море соответствует гигиеническим нормам. Морскую воду постоянно проверяют на качество.

«На сегодняшний день исследовано более 3600 проб морской воды. После шторма вода в Туапсинском районе, водных зон рекреации, попавших в зону подтопления, восстановилась. Пробы соответствуют санитарным нормам», - рассказала на радио «КП»-Краснодар» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.

Когда море штормит, воду для исследования не берут. Стоит напомнить, что купаться во время шторма категорически запрещено.

Напомним, что в Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка. Несмотря на первую помощь, она скончалась до приезда медиков.

Как сообщили пользователи в соцсетях, в Хостинском районе девушка купалась в море во время сильного шторма. В какой-то момент она начала тонуть. Заметившие девушку жители помогли выбраться из воды, вызвали скорую и начали оказывать первую помощь. Но спасти пострадавшую не смогли. Девушка скончалась до приезда медиков.