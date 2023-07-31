В Анапе дети изготовили для бойцов СВО «Пуговицы Победы»

Талисманы для бойцов СВО. Фото: Кубанское казачье войско

Дети из школы № 18 им. Мироненко села Юровка летом время зря не теряют. Они ходят в лагерь дневного пребывания «Казачок» и помогают поддерживать боевой дух бойцов СВО. Под руководством педагогов ребята сделали талисманы, которые в скором времени будут оберегать военнослужащих.

- Мы решили, что бойцам будет приятно получить подарки, выполненные руками школьников. Пусть они почувствуют тепло родного дома и знают, что их ждут на родине, - рассказала «КП»-Кубань» начальник лагеря дневного пребывания Милена Кваша.

Ребята помогают поддерживать боевой дух военных. Фото: Кубанское казачье войско

Ребята обмотали картон джутовой веревкой, а посередине приклеили букву Z из яркой бумаги. Они надеются, что самодельные пуговицы защитят солдат и офицеров. Небольшой оберег можно носить с собой в кармане, он не займет много места.

- Некоторые ребята пошли дальше и прицепили к пуговке веревочку – получился медальон, который можно носить на шее, - отметила Милена Кваша.

Ученики также написали для участников специальной военной операции письма со словами поддержки и отправили открытки. Школьники надеются, что бойцы в скором времени вернуться домой с победой и пожелали участникам СВО здоровья и стойкости при несении службы.