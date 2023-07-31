Мэры Краснодара и Сочи вошли в 20-ку лучших в России

Евгений Наумов и Алексей Копайгородский

Финансовый университет при Правительстве РФ оценил деятельность мэров российских городов в первые два месяца лета 2023 года. Главы Краснодара Евгений Наумов и Сочи Алексей Копайгородский вошли в ТОП-20.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ исследование проводил на основе заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В рейтинге не указываются критерии выбора. В итоге было оценено 88 мэров разных российских городов.

Алексей Копайгородский, по мнению экспертов, продолжает демонстрировать устойчивость позиций в «Национальном рейтинге». И это происходит в том числе за счет политической и социально-экономической стабильности во вверенном ему городе.

«Алексей Копайгородский (Сочи) – среди тех фигур, интерес к которым даже возрос в рассматриваемый период. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» преподнёс целый букет достижений городу-курорту и его администрации. Достаточно сказать, что Сочи вышел в финал сразу в трех номинациях: «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)», - объясняют эксперты стабильность положения в рейтинге главы курорта.

Заметным успехом, отмеченным аналитиками, явилось также первое место Сочи при подведении итогов за 2022 год в краевом рейтинге деятельности муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

«Многие эксперты «Национального рейтинга» заметили и в абсолютном большинстве выразили солидарность с результатами самостоятельного исследования качества жизни населения, проводимого Финансовым университетом при Правительстве РФ. По этому чрезвычайно важному показателю Сочи занял лидирующие позиции в масштабах всей страны», - уточняют аналитики.

В зачет мэру поставили и эффективность Копайгородского во время недавних потопов.

«Не удивительно поэтому, что, несмотря на удары стихии, туристический сезон, имеющий во всех смыслах особое значение для города-курорта, проходит удачно. По сравнению с прошлым годом отмечается прирост численности гостей Сочи, и у мэрии есть все основания планировать на осень установление нового рекорда по этому важному показателю», - говорят эксперты.

Мэр Краснодара Евгений Наумов вступил на пост мэра относительно недавно. Однако чиновник уже вошел в ТОП-20 рейтинга. Евгений Наумов занимает 12 строчку. Надо сказать, градоначальник улучшил свое положение в рейтинге, с мая он поднялся сразу на шесть позиций с 18-го места.

В заслугу Евгению Наумову ставят твердость в своей позиции продолжать строго контролировать жилое строительство в городе на предмет наличия парковок, детсадов, школ, поликлиник в шаговой доступности. Новый мэр планирует реализовать проект "Семь улиц", по которому центр Краснодара должен был стать пешеходным оазисом. И в Краснодаре улица Чапаева наконец стала пешеходной этим летом.

- Думаю, в будущем будет интересно следить за работой недавно избранного мэра Краснодара Евгения Наумова, который обещает активно участвовать в национальных проектах, федеральных краевых программах, — отметил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Евгений Наумов уверен, что может принести пользу родному городу на этом посту. Глава Краснодара считает, что основной задачей его как мэра будет обустройство города.

- Нельзя просто строить жилье, необходимо предусмотреть в кварталах все, чтобы жизнь в них была комфортной, - сказал Евгений Наумов.

К слову, Евгений Наумов занялся транспортной развязкой. В Краснодаре планируют построить трамвайное депо в восточной части города. Новые ветки проведут от улицы Трамвайной до Снесарева. Трамвайная линия появится от Героев-Разведчиков до Багряной и Восточного обхода. Построят новые пути для трамваев от Декабристов до Домбайской.