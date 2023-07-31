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Общество31 июля 2023 10:35

Квадроциклы на передовую. Мобильный транспорт передал для бойцов депутат Госдумы от Краснодарского края

Депутат Госдумы Демченко передал в зону СВО от Кубани более 30 квадроциклов
Оксана КАДОЧНИКОВА
Квадроциклы помогут военным нести службу. Фото: Телеграм-канал Ивана Демченко

Квадроциклы помогут военным нести службу. Фото: Телеграм-канал Ивана Демченко

В Донецкую Народную Республику отправлена очередная крупная партия гуманитарного груза из Краснодарского края. В ней – квадроциклы, которые помогут выполнять боевые задачи бойцам СВО. Мобильный транспорт попросили военнослужащие ДНР. Им постоянно нужно перевозить технику, боеприпасы и медикаменты. А для этого идеально подходят квадроциклы.

- Техника предназначена для выполнения тактических задач. Квадроциклы разной модификации решил передать в ДНР после общения с бойцами, которые рассказали о том, с какими сложностями сталкиваются, - сообщил депутат Госдумы Иван Демченко.

Мобильная техника будет перевозить медикаменты и боеприпасы. Фото: Телеграм-канал Ивана Демченко

Мобильная техника будет перевозить медикаменты и боеприпасы. Фото: Телеграм-канал Ивана Демченко

Всего в зону СВО передали больше 30 квадроциклов. Также «за ленточку» передали медикаменты и антидроновые ружья. Тремя грузовыми автомобилями техника и остальной груз перевезена к передовой и уже выполняет свое предназначение. Ключи от квадроциклов военнослужащим передал глава ДНР Денис Пушилин.

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