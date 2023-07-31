Руководитель филиала кубанского фонда помощи бойцам СВО ушел добровольцем на передовую

Сергей ушел на СВО. Фото: Добро и дело

Все больше общественников и волонтеров, помогающих бойцам СВО, уходят на передовую. Руководитель филиала благотворительного фона «Добро и дело» в Луганской народной республике Сергей Твердохлеб решил сменить гуманитарную миссию на добровольческую. Сам фонд основан в Краснодаре, и за время СВО его волонтеры появились и в городах Новороссии.

Сергей Твердохлеб с 2014 года занимается помощью бойцам СВО и знает не понаслышке о ситуации на Донбассе. Он сам родом из ЛНР. Когда ВСУ бомбили его родные края, Сергей решил помогать всеми силами передовой. А сейчас он сам взял в руки оружие, чтобы встать на защиту страны.

- Отрываем от сердца, но понимаем - там он нужнее. Сережа прекрасно понимает, за что мы сейчас сражаемся. И, как гуманитарщик, он провел огромную работу. А теперь он идет в зону СВО. Сергей хорошо владеет оружием, знает территорию, уверены, справится отлично, - рассказала руководитель благотворительного фонда «Доброе и дело» Анна Артемьева.

Кстати, это уже третий волонтер фонда, который ушел добровольцем «за ленточку». Ранее на СВО отправились краснодарский бизнесмен Николай Павлов и чиновник из крайцентра Павел Артемьев. Все они достойно служат в разных подразделениях в зоне СВО.