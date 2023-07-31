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31 июля 2023 12:34

В Следкоме рассказали, как поймали на взятках чиновницу, обложившую данью глав районов на Кубани

Замдиректора департамента краевой администрации Инна Хаустова знала, что подрядчик строит жилье из плохих материалов
Ева МУР
Инна Хаустова

Инна Хаустова

В Ленинском суде Краснодара на днях огласили приговор замдиректора департамента внутренней политики Краснодарского края Инне Хаустовой, замглавы Каневского района Светлане Швидкой и экс-главе Щербиновского района Алексею Беликову.

Во время пресс-конференции глава регионального Следкома рассказал детали уголовного дела Инны Хаустовой.

- Приговор вынесен, правда, еще не вступил в законную силу. Однако доказательства вины Инны Хаустовой были серьезными, - сообщил Андрей Маслов.

Поймать на вымогательствах взяток с чиновников районного уровня, что вменялось бывшей замдиректора департамента внутренней политики, удалось благодаря сотрудничеству со следствием нескольких глав.

Инна Хаустова заработала один миллион рублей на взятках с районных чиновников, обещая за это помогать им по службе.

Масштабное расследование с участием большого числа высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса длилось два года. В итоге всех участников коррупционной схемы наказали по мере участия в ней каждого.

Однако ее обвиняли и еще по одной статьей уголовного кодекса. Это халатность в бытность замглавы Лабинского района. Она подписала акт приемки жилья для сирот, которое оказалось непригодно для этого.

- Удивило, что она точно знала, стройка производилась из некачественных материалов, но допустила этот момент, - дополнил Андрей Маслов.

Инна Хаустова за свое преступление получила 2 года реального срока в колонии общего режима. Ей надели наручники в зале суда.

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