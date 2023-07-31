В Следкоме рассказали, как поймали на взятках чиновницу, обложившую данью глав районов на Кубани

Инна Хаустова

В Ленинском суде Краснодара на днях огласили приговор замдиректора департамента внутренней политики Краснодарского края Инне Хаустовой, замглавы Каневского района Светлане Швидкой и экс-главе Щербиновского района Алексею Беликову.

Во время пресс-конференции глава регионального Следкома рассказал детали уголовного дела Инны Хаустовой.

- Приговор вынесен, правда, еще не вступил в законную силу. Однако доказательства вины Инны Хаустовой были серьезными, - сообщил Андрей Маслов.

Поймать на вымогательствах взяток с чиновников районного уровня, что вменялось бывшей замдиректора департамента внутренней политики, удалось благодаря сотрудничеству со следствием нескольких глав.

Инна Хаустова заработала один миллион рублей на взятках с районных чиновников, обещая за это помогать им по службе.

Масштабное расследование с участием большого числа высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса длилось два года. В итоге всех участников коррупционной схемы наказали по мере участия в ней каждого.

Однако ее обвиняли и еще по одной статьей уголовного кодекса. Это халатность в бытность замглавы Лабинского района. Она подписала акт приемки жилья для сирот, которое оказалось непригодно для этого.

- Удивило, что она точно знала, стройка производилась из некачественных материалов, но допустила этот момент, - дополнил Андрей Маслов.

Инна Хаустова за свое преступление получила 2 года реального срока в колонии общего режима. Ей надели наручники в зале суда.