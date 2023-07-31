Инсценировали ДТП и требовали страховку. В Краснодаре осудили 23 автоподставщиков

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре вынесли приговор группе автоподставщиков. Подсудимым назначили наказание от штрафов до реальных сроков. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Всего по уголовное делу проходили 23 мужчины, которые занимались инсценировкой ДТП. Они тщательно подготовились, изучив страховые выплаты по договорам ОСАГО. После этого подсудимые подстраивали аварии, привлекая для этого других участников организованной группы, которым выплачивали деньги.

Согласно установленным выплатам, автоподставщики обращались в страховые компании. В свою очередь, организации возмещали ущерб.

«Таким образом участниками группы было совершено 17 преступлений, ущерб от которых составил порядка 10 миллионов рублей», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Перед судом предстали все 23 мужчины, участвовавших в «заработке» на подставных ДТП. В зависимости от роли каждого в преступлении им назначили разные сроки. Так, несколько подсудимых отделались штрафами от 20 до 70 тысяч рублей. Другим назначили 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Несколько человек получили от 1 года до 3,5 лет лишения свободы условно. Некоторым подсудимым назначили реальные сроки – от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Одному из участников группы по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Советского районного суда Краснодара от 12 февраля 2020 окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.