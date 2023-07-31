«Мы нашли виновных»: глава кубанского Следкома раскрыл подробности громкого убийства пятилетнего мальчика в Краснодаре

В Краснодарском краевом суде около четырех месяцев назад состоялось последнее заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика Андрюши Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодарском краевом суде около четырех месяцев назад состоялось последнее заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика Андрюши (имя изменено. - Авт.) собственными родителями. 21 апреля озвучили приговор. Супругов признали виновными по статьям «Убийство», «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а матери добавили еще «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Алене дали 18 лет, а Сергею 22 года строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Однако эта жуткая история до сих пор будоражит кровь.

Алена заявила, что она не убивала своего сына. Хотя во время суда полностью брала на себя вину. После оглашения приговора она побежала писать обжалование. Видимо, ей показалось слишком большое наказание за убийство пятилетнего сына. Но Следком Кубани уверен, что виноваты оба - Сергей и Алена.

Для приукрашивания истории Бугоркова даже решила заявить, что правоохранители применяли к ней силу во время следствия. Глава Следкома Кубани Андрей Маслов прокомментировал данную ситуацию.

«Бугокрова пыталась ввести следствие в заблуждение. Сначала вместе со своим супругом она пыталась инсценировать пропажу ребенка. У супругов был план - обмануть правоохранителей, но этого сделать не удалось. Во-первых, очевидцы подтвердили информацию, что не видели семью с ребенком рядом с рекой Кубань. Хотя Бугорковы утверждали, что в день «пропажи» вся семья была на пикнике. Потом нам удалось получить запись с камер видеонаблюдений, где видно, как Сергей выносит клетчатую сумку. Бугоркова сначала с легкостью дала показания против супруга. Однако сама заявляла, что не причиняла вред ребенку. Как нам удалось выяснить, без ее участия там не обошлось. В том числе, все сомнения развеяла ее дочка. Она пояснила, что ее мама тоже принимала участие в убийстве, издевалась и била. Был вынесен приговор, после чего Алена пыталась опорочить сотрудников правоохранительных органов. В первую очередь, нужно понимать, кем было написано заявление. Мы очень взвешено должны подходить к таким обращением. И не должны напрасно обвинять сотрудников следственного комитета, которые до этого провели колоссальную работу», - заявил Андрей Маслов.

Также глава Следкома Кубани добавил, что у него нет сомнений в том, что и Сергей, и Алена виноваты в убийстве пятилетнего мальчика.

Напомним, по данным следствия, отчим Андрюши нанес 38 ударов деревянным массажером по голове крохе, а потом заставил ходить его кругами по комнате. На следующее утро пятилетний мальчик не проснулся… Это произошло 10 июня 2022 года. Тогда Алена решила разыграть пропажу, а мужу предложила закопать тело собственного ребенка рядом с рекой Кубань. Родители убитого пятилетнего мальчика начали всем рассказывать, что Андрюша ушел кормить котенка и пропал. Ребенка тогда искал весь город. Но все же правоохранители смогли выяснить подробности случившегося.

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