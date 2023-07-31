В половине многоэтажек Краснодара возможны проблемы с горячей водой, а зимой и с отоплением

Оплачиваю коммуналку регулярно, а мы в должниках! Пора менять управляющую!
Фото: Евгения ГУСЕВА
В краевой столице продолжается подготовка к зиме. В городе меняют ветхие сети, устанавливают современное оборудование, ремонтируют котельные. Однако эти меры дадут результат, только если все необходимые работы выполнены также и внутри многоквартирных домов. А это - зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ.
-Готовность домов к зиме определяется критериями, перечисленными в требованиях к Правилам, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13, - напомнил руководитель Тепловой инспекции Краснодартеплоэнерго Георгий Каплер. - Согласно им, УК, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, проверить исправность приборов учета тепловой энергии.
При этом заявки на подготовку многоквартирных домов к зиме на 31 июля подали только 50 процентов управляющих компаний, ТСЖ и собственников отдельностоящих административных зданий. Акты уже получили 2700 организаций из 5200, еще более ста исправляют выявленные нарушения. Тепловики считают, что некоторые специально тянут время, надеясь получить акт готовности в последний момент.
-Тепло такие потребители могут получить в последнюю очередь, - заявили ресурсники. - И подачу ресурса будем осуществлять при выполнении всего комплекса мероприятий, а также при условии отсутствия задолженности. В случае некачественного проведения мероприятий по подготовку к зиме акты готовности потребителю коммунальных услуг выданы не будут.
То же касается и управляющих компаний и ТСЖ, которые «забывают» платить по счетам. Тепловики поставляют им ресурсы, большинство жителей исправно платят за коммуналку, но вот до поставщика денежки почему-то не доходят. В результате долг организаций перед самым крупным поставщиком превышает 250 миллионов!
-Многим управляющим компаниям проще тратить собранные средства на иные нужды, - констатирует коммерческий директор Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко. - Материалы на таких директоров мы подаем в суд, за последнее время было возбуждено и выиграно несколько уголовных дел. На очереди - аналогичные материалы на ряд УК и ТСЖ.
Чтобы не сидеть зимой в холодных квартирах, тепловики советуют призвать к ответу своих управленцев с вопросом, куда уходят деньги. Либо, пока не поздно, менять управляющую компанию на добросовестную. Если же сами жители числятся в неплательщиках, нужно скорее оплачивать квитанции, ведь у должников могут блокировать банковские счета: все поступления на счет будут уходить в счет погашения долга.
На данный момент активная работа проводится в многоэтажках этих управляющих компаний:
АлМакс-Комфорт, Багратион, Бук, Вертикаль, Восток, Восточный рынок, Гарантия Комфортный Дом, Градострой, ГУК-Краснодар, Добрые соседи, Дом комфорта, Дома Кубани, ДОМАШНИЙ КОМФОРТ, Достойная, Европа-2, ЖК Возрождение, ЖК Платановый, Зеленый квартал, Иван Калита, Изумрудный город, КОМФОРТСЕРВИС, Краснодар комфорт, Краснодарпроектстрой, Легион, Линия Сервиса, Лорд Сервис, Малахит, Новое Возрождение, Паритет, Паритет, Паритет, Профи Сервис, Региональная Жилищная Компания, ТАН, РЭП № 32, Территория комфорта, Управдом, УЮТ и ДОМ, Фонтаны, ФОРТУНА ПЛЮС, Центр услуг по управлению жилыми домами, Черемушки, ЭксОр.
13, 35, 58, 61, 63, 65, 92, 94, 106, 108, 109, 118, 121, 131, 146, 149, 150, 156, 161, 163, 168, 169, 171, 178, 181, 184, 188, 191, 192, 194, 207, 231 Юбилейный микрорайон, Акация, Астра, Атарбекова 21, Атлант-51, Базовский, БК-7, Бригантина, БУРГАС-4, Бурсаковская-10, Вета, Виктория, Витязь, Владимир-2009, Возрождение, Восемнадцатое, Восток-2, Восход-27, Вымпел, Высота, Головатого, 174, Голубой кристалл, Гранит-20, Дзержинского 59, Дмитриевская Дамба 10, Дом-20, ДОМ-3, Дружба, Дружба-97, ДЮНА-96, ЖСК Звезда, Заря, Захарова, 37, Защитник, Звездный-2000, Золотая осень, Игнатова-35, КАШТАН-97, Кожевенная, 58, Коммунаров 56, Красных Партизан 105, Лорис, Луч, Мир, На Кирова, 3, НАДЕЖДА, Надежда, Надежда-167, Надежда-Люкс, Наш дом-2014, Некрасовское, Нив, Орбита, Остов, ПЕРЕСВЕТ-ЗАПАДНЫЙ, ПЕРЕСВЕТ-КАРАСУНСКИЙ, ПОСАД, Постовая 23, Промышленная 19, Промышленная 19/1, Пушкинское, Радуга, Ракета, Ричард, Рождественское, Связист, Солнечное, Солнечный берег 14, Солнечный берег+, Союз 2008, Станкостроительная 24, Теремок, Тополь, Тургеневский двор, Тургеневский двор-3, УЮТ, УЮТ-17, Уютное Жилище, Фестивальное, Фрунзе-61, Чекистов-26, Чекистов, 26/3, Чекистов, 26/5, Чекистов, 6, Чекистов, 8/4, Энергетик-7, Эскориал, Юбилейное, Юбилейное-2005, ЮГ-КМР.
УК/ТСЖ - сумма долга, тыс.руб.
ТСЖ «Симф-26» - 2458670
ООО «ТЭК» - 1767496
ООО УК «Ласточка» - 1757418
ООО «УК «Умный Дом» - 1650000
ТСЖ «Солнечная аллея» - 1365738
ООО «Управляющая компания «Оскар» - 1062547
ООО «Управляющая компания «Калинино» - 884250
ТСЖ «НАДЕЖДА- 2003» - 722981
ООО «ТеплоЭнергетик» - 494787
ООО «Триумф» - 418662
ТСЖ «Яцкова 12» - 370851
ООО УК «Уютный дом» - 338274
ООО «ПрофиМастер» - 267372
ТСЖ «Дубрава» - 258067
ООО «УКЭСК-ЮГ» - 241870
ТСЖ «Наш дом» - 240000
ООО «РЕШЕНИЕ» - 231087
По данным пресс-службы ООО «Краснодартеплоэнерго» на 28.07.2023
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