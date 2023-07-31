В половине многоэтажек Краснодара возможны проблемы с горячей водой, а зимой и с отоплением

Оплачиваю коммуналку регулярно, а мы в должниках! Пора менять управляющую! Фото: Евгения ГУСЕВА

В краевой столице продолжается подготовка к зиме. В городе меняют ветхие сети, устанавливают современное оборудование, ремонтируют котельные. Однако эти меры дадут результат, только если все необходимые работы выполнены также и внутри многоквартирных домов. А это - зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ.

-Готовность домов к зиме определяется критериями, перечисленными в требованиях к Правилам, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13, - напомнил руководитель Тепловой инспекции Краснодартеплоэнерго Георгий Каплер. - Согласно им, УК, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, проверить исправность приборов учета тепловой энергии.

При этом заявки на подготовку многоквартирных домов к зиме на 31 июля подали только 50 процентов управляющих компаний, ТСЖ и собственников отдельностоящих административных зданий. Акты уже получили 2700 организаций из 5200, еще более ста исправляют выявленные нарушения. Тепловики считают, что некоторые специально тянут время, надеясь получить акт готовности в последний момент.

-Тепло такие потребители могут получить в последнюю очередь, - заявили ресурсники. - И подачу ресурса будем осуществлять при выполнении всего комплекса мероприятий, а также при условии отсутствия задолженности. В случае некачественного проведения мероприятий по подготовку к зиме акты готовности потребителю коммунальных услуг выданы не будут.

То же касается и управляющих компаний и ТСЖ, которые «забывают» платить по счетам. Тепловики поставляют им ресурсы, большинство жителей исправно платят за коммуналку, но вот до поставщика денежки почему-то не доходят. В результате долг организаций перед самым крупным поставщиком превышает 250 миллионов!

-Многим управляющим компаниям проще тратить собранные средства на иные нужды, - констатирует коммерческий директор Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко. - Материалы на таких директоров мы подаем в суд, за последнее время было возбуждено и выиграно несколько уголовных дел. На очереди - аналогичные материалы на ряд УК и ТСЖ.

Чтобы не сидеть зимой в холодных квартирах, тепловики советуют призвать к ответу своих управленцев с вопросом, куда уходят деньги. Либо, пока не поздно, менять управляющую компанию на добросовестную. Если же сами жители числятся в неплательщиках, нужно скорее оплачивать квитанции, ведь у должников могут блокировать банковские счета: все поступления на счет будут уходить в счет погашения долга.

Какие управляющие компании и ТСЖ активно готовятся к зиме?

На данный момент активная работа проводится в многоэтажках этих управляющих компаний:

АлМакс-Комфорт, Багратион, Бук, Вертикаль, Восток, Восточный рынок, Гарантия Комфортный Дом, Градострой, ГУК-Краснодар, Добрые соседи, Дом комфорта, Дома Кубани, ДОМАШНИЙ КОМФОРТ, Достойная, Европа-2, ЖК Возрождение, ЖК Платановый, Зеленый квартал, Иван Калита, Изумрудный город, КОМФОРТСЕРВИС, Краснодар комфорт, Краснодарпроектстрой, Легион, Линия Сервиса, Лорд Сервис, Малахит, Новое Возрождение, Паритет, Паритет, Паритет, Профи Сервис, Региональная Жилищная Компания, ТАН, РЭП № 32, Территория комфорта, Управдом, УЮТ и ДОМ, Фонтаны, ФОРТУНА ПЛЮС, Центр услуг по управлению жилыми домами, Черемушки, ЭксОр.

А также в ТСН, ТСЖ и ЖСК:

13, 35, 58, 61, 63, 65, 92, 94, 106, 108, 109, 118, 121, 131, 146, 149, 150, 156, 161, 163, 168, 169, 171, 178, 181, 184, 188, 191, 192, 194, 207, 231 Юбилейный микрорайон, Акация, Астра, Атарбекова 21, Атлант-51, Базовский, БК-7, Бригантина, БУРГАС-4, Бурсаковская-10, Вета, Виктория, Витязь, Владимир-2009, Возрождение, Восемнадцатое, Восток-2, Восход-27, Вымпел, Высота, Головатого, 174, Голубой кристалл, Гранит-20, Дзержинского 59, Дмитриевская Дамба 10, Дом-20, ДОМ-3, Дружба, Дружба-97, ДЮНА-96, ЖСК Звезда, Заря, Захарова, 37, Защитник, Звездный-2000, Золотая осень, Игнатова-35, КАШТАН-97, Кожевенная, 58, Коммунаров 56, Красных Партизан 105, Лорис, Луч, Мир, На Кирова, 3, НАДЕЖДА, Надежда, Надежда-167, Надежда-Люкс, Наш дом-2014, Некрасовское, Нив, Орбита, Остов, ПЕРЕСВЕТ-ЗАПАДНЫЙ, ПЕРЕСВЕТ-КАРАСУНСКИЙ, ПОСАД, Постовая 23, Промышленная 19, Промышленная 19/1, Пушкинское, Радуга, Ракета, Ричард, Рождественское, Связист, Солнечное, Солнечный берег 14, Солнечный берег+, Союз 2008, Станкостроительная 24, Теремок, Тополь, Тургеневский двор, Тургеневский двор-3, УЮТ, УЮТ-17, Уютное Жилище, Фестивальное, Фрунзе-61, Чекистов-26, Чекистов, 26/3, Чекистов, 26/5, Чекистов, 6, Чекистов, 8/4, Энергетик-7, Эскориал, Юбилейное, Юбилейное-2005, ЮГ-КМР.

Эти управляющие компании и ТСЖ не платят за тепло!

УК/ТСЖ - сумма долга, тыс.руб.

ТСЖ «Симф-26» - 2458670

ООО «ТЭК» - 1767496

ООО УК «Ласточка» - 1757418

ООО «УК «Умный Дом» - 1650000

ТСЖ «Солнечная аллея» - 1365738

ООО «Управляющая компания «Оскар» - 1062547

ООО «Управляющая компания «Калинино» - 884250

ТСЖ «НАДЕЖДА- 2003» - 722981

ООО «ТеплоЭнергетик» - 494787

ООО «Триумф» - 418662

ТСЖ «Яцкова 12» - 370851

ООО УК «Уютный дом» - 338274

ООО «ПрофиМастер» - 267372

ТСЖ «Дубрава» - 258067

ООО «УКЭСК-ЮГ» - 241870

ТСЖ «Наш дом» - 240000

ООО «РЕШЕНИЕ» - 231087

По данным пресс-службы ООО «Краснодартеплоэнерго» на 28.07.2023

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