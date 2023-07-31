Полицейские Кубани установили личность девушки, прокатившейся голой на крыше авто

За такие поездки участникам скандальной выходки грозит арест до 15 суток. Фото: скриншот.

Кубанские полицейские установили личность девушки, катавшейся полуобнаженной на крыше автомобиля марки BMW. Обнаженной пассажиркой немецкой иномарки оказалась 18-летняя жительница Сочи.

Скандальный перфоманс смутил жителей Краснодара в выходные. На кадрах видеороликов, которые попали в соцсети, видно, что, находясь на крыше движущегося автомобиля, девушка устроила стриптиз, а затем перебралась на капот, где и танцевала в обнаженном виде. После стриптиз-клуб на колесах устроил дрифт с еще одной машиной, а в конце участники видео подрались с пенсионером, который сделал им замечание.

Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с обнаженной девушкой и гонкой на автомобиле в Краснодаре.

«Компания молодых людей устроила заезд по улицам Краснодара, грубо нарушая правила дорожного движения и общественный порядок, при этом несколько девушек совершили противоправные действия на глазах детей. Отмечается, что на последовавшие замечания со стороны пенсионера молодые люди попытались его избить. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову организовать по озвученным фактам процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах», - уточнили в пресс-службе СК России.

Затем молодые люди утроили развратные поездки по Сочи, где и их задержали сотрудники полиции. В действиях девушки усматриваются признаки административного правонарушения. Также привлечен к административной ответственности 22-летний мужчина, бывший за рулем автомобиля.

«Кроме этого, сотрудники полиции установили личность водителя, который опасно маневрировал по центральным улицам Сочи. Мужчина нарушал ПДД и при этом перевозил девушку на крыше иномарки», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Всем виновным грозят арест до 15 суток, а также штрафы до 12 тысяч рублей. Также устанавливается личность пенсионера, которого избила группа молодых людей.