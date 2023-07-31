Сотрудника минприроды Кубани осудили на 12 лет за передачу сведений иностранной разведке

Мужчина признан виновным в шпионаже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края осудили на 12 лет. Он передавал сведения иностранной разведке. Задержали мужчину еще в августе 2022 года сотрудники Федеральной службы безопасности России.

«Задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи», - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Известно, что осужденный работал в отделе информационно-технического обеспечения министерства природных ресурсов Краснодарского края. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Дома у «Агента Арчи» нашли карты памяти с большим количеством информации и мобильные телефоны для связи с иностранной разведкой. Ему грозило до 20 лет лишения свободы, но суд счел адекватной мерой наказания срок в 12 лет. Впрочем, осужденный все равно решил оспорить вердикт.

«Поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы стороны защиты, в которых ставился вопрос о переквалификации действий осужденного на менее тяжкий состав и смягчении назначенного наказания», - сообщили в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции.

В Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в ходе выездного судебного заседания подтвердили законность приговора в отношении жителя Кубани. Мужчину признали виновным в шпионаже на территории России.

«Гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы. Судом установлено, что житель Краснодара собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменения приговор суда. Решение вступило в законную силу.