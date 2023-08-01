День ВДВ в Краснодаре 2 августа 2023: полная программа праздника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежегодно в России отмечается день Воздушно-десантных войск. Он выпадает на 2 августа. Эта дата закреплена за днем десантника в государственном календаре праздничных дней.

История праздника тянется с 2 августа 1930 года. Тогда на учениях под Воронежем высадился первый десант из 12 человек. Он спрыгнули с парашютом с самолета ТБ-3.

Правда, официальный статус праздник обрел только 31 мая 2006 года. Тогда указ о включении Дня десантника в перечень праздничных дней подписал глава государства.

У Дня ВДВ есть несколько негласных традиций. Самая популярная – надевать голубые береты и тельняшки и разгуливать по городу. Вторая – купаться в фонтанах. По этой причине в Краснодаре не первый год выключают фонтаны 2 августа.

Обычно это связано со спусков воды и санитарной обработкой системой. Благодаря этим мерам фонтаны бесперебойно работают до конца месяца – начала октября.

Отметим, что большая часть фонтанов обычно возобновляют работу уже 3 августа, меньшая – 4-го числа.