Узнали, как попасть в Японский сад Фото: Галина КОПЫЛОВА

Японский сад в парке Краснодар появился за два года. Его начали строить в 2021-м, закончили – в 2023-м. Официальное открытие состоялось 30 марта.

Площадь новой очереди парка Сергея Галицкого составила 7,5 гектаров. Он стал самым большим Японским садом за пределами Родины.

За два года рабочие высадили в парке 6,7 тысяч деревьев, 5,9 тысяч – кустарников и 280 тысяч – цветов. Общая длина прогулочных троп составила 3591 метр.

Несмотря на слухи, вход в Японский сад стал свободным. Единственное условие – получение QR-кода. Без него попасть в парк нереально.

Чтобы прогуляться по парку, люди часами стоят в очереди. Но есть и другой вариант – попасть в Японский сад за деньги. Бизнесмен организовали предприимчивые краснодарцы. Ранним утром они разгребают проходки и выставляют билеты на платформах с объявлениями. Средний чек составляет 1000 рублей.

Тем времени в парке Краснодар изменилось выдача кодов для посещения сада. Теперь получить проходки можно семь раз в день: 06:45, 09:15, 12:15, 14:15, 17:15, 19:15 и 21:15.

Выдают специальные тикеты терминалы на входе в парк. На них указано время входа в Японский сад. При этом сами прогулки по времени не ограничены.