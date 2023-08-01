Пробка со стороны Краснодарского края на Крымский мост 1 августа

Перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края вновь образовался затор. При этом вереница стоит с самой ночи. Вчера, 31 июля, власти приняли решение временно ограничить движение автотранспорта. Проехать нельзя было уже в 21:32.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Больше часа пришлось ждать некоторым водителям, чтобы заехать на мост.

«В 22:51 движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Пробка на Крымском мосту на 1 августа 2023

1 августа в 00:00 со стороны Тамани образовалась вереница из 186 транспортных средств. На 7 часов утра обстановка чуть улучшилась. На досмотр своей очереди ждали 110 автомобилей. Но ровно за час пробка на Крымском мосту на 1 августа 2023 увеличилась. В заторе с 08:00 продолжают стоять 210 транспортных средств.

«Встали в пробку в 08:15. Движения нет, просто стоим», - делятся обстановкой на Крымском мосту туристы.

Несмотря на то, что вереница растянулась на четыре километра, некоторые успели «проскочить» пробку за один час. Но предусмотрительные туристы выехали пораньше.

«Встали в пробку в сторону Крыму в 06:50. На досмотр заехали спустя 45 минут - в 07:35. Сотрудники очень быстрые и доброжелательные. Досмотр занял буквально пять минут. В 07:40 выехали на мост», - рассказывает турист из Алтайского края Иван Бугарденко.

Стоит отметить, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. Машины сразу подъезжают к посту.