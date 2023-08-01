«Когда корабль попадает в шторм, совсем не время для мятежа». Вице-губернатор Кубани Анна Минькова дала «Комсомолке» большое интервью

Вице-губернатор Анна Минькова. Фото: t.me/minkovaanna23

Одни говорят про нее с восхищением, другие - пытаются приклеить ярлык железной леди. «Комсомолка» поговорила с вице-губернатором Анной Миньковой и узнала, как ей удалось стать одной из самых влиятельных женщин Краснодарского края. Что за человек Анна Минькова?

- У вас во власти сложился очень рассудительный и спокойный образ. Это ваше естественное состояние?

- Да нет, я вообще человек очень тревожный. Я могу покричать и в себе это тушу. Меня очень легко вывести из себя.

- Вы уверенный в себе человек?

- Ну сейчас уже да, но так было не всегда. Мой корень уверенности кроется в жизненном опыте.

- Вы чувствуете или, может быть, ваши знакомые вам говорят, что за то время, что вы во власти, вы изменились? Может, стали жестче к людям или к ситуации? Вообще, должность меняет человека?

- Должность меняет, конечно. Не верьте тем, кто говорит, что не меняет. Но друзья мне такого не говорят, на то они и друзья. Наоборот, те, кто знает меня много лет, говорят, что я не изменилась. Знаете, поскольку я занимаюсь социальной сферой, у меня есть все-таки такие вещи, о которых я нечасто говорю. Допустим, в выходной день, скажем, в воскресенье, я получаю сообщения о трагедиях. Например, ребенок утонул, не смертельное утопление в бассейне в частном доме, утонул на море. По многим ситуациям мы принимаем оперативные решения, в частности, по перевозу детей в санавиации, да и проводим консультации с врачами. Когда ты в этом долгое время находишься, то все равно это неизбежно. Наступает такой момент, что сегодня называется профессиональным выгоранием. Почему про врачей, например, часто говорят, что они циничные. Потому что когда человек долго в этом находится и сталкивается с человеческой болью, он пытается заблокировать чувства. Так психика устроена. Все, кто работает в социальном блоке, научены выстраивать стенки между событиями. Хотя это нелегко дается. Это неизбежно накладывает отпечаток на человека. И если мы говорим о жесткости, то да, она приобретенная, и реакция на какие-то события становится другая. Она, скажем, больше профессиональная. Где-то это и травмирует и ужесточает в определенном смысле.

- Режиссер Прошкин, снявший «Холодное лето пятьдесят третьего», как-то назвал Россию женской страной. Вы с такой формулировкой согласны?

- Но я не совсем знаю контекст весь, почему он так сказал. Но в принципе да, я считаю, что само название женское. Имя женское, красивое. Мне нравится эта формулировка.

- А как вы считаете, в России женщина может добиться политических высот или у нее есть потолок в нашей политике?

- Я против потолков для женщин, потому что если мы с вами посмотрим, в принципе, на недолгую историю, то увидим, что женщина как личность получила права даже в нашей стране по историческим меркам не так давно. Не нужно женщинам ставить потолки никакие. На самом деле, я думаю, что есть какие-то вещи, которые женщина сама для себя определяет: что для нее важно, чего она может достичь, чего не может достичь как в личном плане, так и в профессиональном. Я бы все-таки не разделяла мужчин и женщин, тем более, в политике.

- А вам знакомо такое состояние, когда сегодня вы на коне, а потом летите с него вниз?

- Жизнь состоит из взлетов и падений. Думаю, любому человеку это знакомо.

- Когда Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, как вы отнеслись к этому заявлению?

- Я отнеслась к этому с большой тревогой. Я же мама.

- А что вы думаете о ситуации с Украиной? Какие философские мысли приходят к вам в голову?

- Мне кажется, что у нас есть обязанности перед страной, в которой мы родились и живем, и что абсолютно каждый должен быть готов заплатить какую-то цену за то, чтобы страна жила, развивалась, сохранилась. Конечно, я, как и все, верю в то, что победа будет за нами, что это закончится как можно быстрее и что мы достойно выйдем из этой ситуации.

- Как вы расцениваете распад Советского Союза? Это был неизбежный процесс или Союз можно было сохранить?

- Вы понимаете, когда корабль попадает в шторм, совсем не время для мятежа. Совсем не время менять капитана. Это было не время для принятия такого решения. Тут амбиции человеческие, конечно, сыграли очень большую роль. Мы же плоды до сих пор пожинаем. Это плоды вот того бездумного решения. Возможно, что оно действительно назрело, я не буду с этим спорить, но это не должно было проходить так скоропалительно, бездумно, ради просто достижения каких-то своих целей.

- А вы согласны с оценкой простого обывателя, что советское образование было самым лучшим?

- Когда мы были молоды, все было самым лучшим. И трава зеленее, как говорится. Это наше восприятие ситуации. Советское образование было достаточно сильным, но оно не было, на мой взгляд, самым лучшим.

- А вы были довольны своей школой?

- Да. Это была обычная 39-я школа города Краснодара.

- А когда окончили школу, помните свой выпускной бал?

- Помню свой выпускной бал. Мне мама сшила красивое белое платье.

- Целовались?

- Нет.

- Скажите, вам с детства нравилось быть в центре внимания? Вы росли лидером?

- Мне не нравилось быть в центре внимания. Я вообще была очень закомплексованной девчонкой, потому что я была самая высокая в своем классе и, по-моему, во всей школе.

- Медицинский факультет, это был ваш выбор или выбор ваших родителей?

- Нет, мои родители никогда за меня никакой выбор не принимали.

- Но правильно, что если бы не "четверка" по химии, вы были бы сейчас врачом?

- На самом деле да, я просто испугалась. И эта четверка по химии не была серьезным препятствием, чтобы дальше не пробовать поступать. Поскольку я очень сильно переживала, мне нужно было поступить гарантированно. Так, чтобы где-то я сдала экзамен на пятерку и поступила. У меня серебряная медаль, кстати, это будет возвращаться со следующего года - серебряная медаль в школах. В то время достаточно было сдать один экзамен, чтобы поступить. Я поступила на факультет журналистики. Я написала сочинение на пятерку, хотя тоже знала, что это гарантированно. По литературе у меня всегда были хорошие оценки.

- Вы окончили журфак в 2000-х годах?

- Да, в 2000-х.

- А ваши однокурсники могут взять и сейчас позвонить вице-губернатору Анне Миньковой?

- Мы с однокурсниками никогда не встречались. Просто так получилось, что я со второго курса уже работала и у меня с моего курса два человека, две мои лучшие подруги идут со мной по жизни. Мы часто встречаемся с одноклассниками.

- А когда вы последний раз с одноклассниками жарили вместе шашлык?

- Нет, шашлык мы вместе не жарим. Мы встречаемся где-то в кафе или ресторанах. Мы с одноклассниками шашлык не жарим, но позвонить мне может любой.

- Кстати, как вы относитесь к шашлыку?

- Хорошо.

- Ваша любимая книга?

- Шарлотта Бронте «Джейн Эйр».

- Любимое музыкальное произведение?

- Высоцкий, Цой

- Любимый фильм?

- "Служебный роман".

- Скажите, а это правда, что губернатор буквально уговорил вас занять это кресло?

- Не уговаривал, это неправильно, убеждал.

- А как он вам объяснял это? Почему именно вы должны занять эту должность?

- Я не знаю, у него какая-то чуйка есть на людей. Он этим многие вещи объясняет. Такой был один интересный эпизод. Мы как-то в филармонии отмечали День медицинского работника и тогда был вопрос по назначению главного врача Второй краевой больницы. И награждали Сергея Габриэля, он выходил на сцену. Я тогда сидела рядом с губернатором, и он спросил у меня, кого это награждают. Я ответила, что это заведующий одним из отделений краевой клинической больницы. Губернатор говорит, его назначь, хотя его знать не знал, но прям вот попал в десятку. И для меня это было неожиданно. Я не очень поняла, но у него есть какая-то чуйка.

- Вы сразу согласились?

- Нет, не сразу. Мне было очень страшно, я сопротивлялась.

- А потом решили сдаться?

- Все-таки исключительно из-за него.

- Ваш кабинет расположен на одном этаже с губернатором. Скажите, он часто к себе вызывает?

- Нечасто. Я часто к нему хожу. Например, когда у меня есть какие-то вопросы или надо подписать какие-то документы. Он вызывает нечасто. Ну мы же постоянно на совещании где-нибудь встречаемся. Почти каждый день.

- Ругал когда-нибудь?

- Конечно.

- Вы телефон не выключаете никогда?

- У меня телефон становится в определенное время на режим сна. Но губернатор знает, что с первой попытки до меня после 23:00 не дозвониться, поэтому настойчиво звонит 2-3 раза.

- Как часто вы встречаетесь с народом?

- Когда выезжаю куда-то, всегда встречаюсь. Сейчас, понимаете, в силу того, как развились соцсети, можно сказать, что каждый день. Потому что ко мне каждый день обращаются люди, которых я не знаю, которым нужно помочь решить какую-то серьезную проблему, проконсультировать. Все это происходит в ежедневном режиме.

- Пишут в ваши соцсети?

- Пишут в мои аккаунты, обращаются с проблемами, с просьбами.

- Таких проблем становится меньше или больше?

- Не меньше и не больше. Один, два, три обращения в день - это норма.

- Какое место среди проблем сейчас занимает вопрос нехватки мест в детских садах и школах?

- Этот вопрос по-прежнему актуален. Он не снят с повестки, потому что Краснодар и Сочи — эта годора, где пока мы задачу не решили. Мы понимаем, где кипяток. Он там, где город разросся, где он превратился во второй город и куда заехало большое количество людей на постоянное место жительства. Там не решены вопросы. Недавно я ехала по трассе, там много баннеров и реклама одного ЖК. И очень интересно написано: «Ваш дом с видом на школу». Раньше было с видом на море, с видом на реку. Сегодня продаются квартиры с видом на школу, но дело в том, что вид не решает задачу наличия там школьного места. То есть вид есть. Понимаете, весь Восточно-Кругликовский микрорайон вполне себе может лицезреть две большие школы. Одна вместимостью 1 500 человек, в которой сегодня учатся 6 000 детей. Ну конечно, вид на школу не решает проблему школы. Поэтому да, Краснодару особенно тяжело, но они молодцы. Нужно отдать должное, темпы по строительству набрали хорошие. И в Сочи нужно решать эту проблему, но вы знаете, что там ситуация еще хуже: сложный ландшафт и все, что с этим связано.

- Еще одна важная тема — это здравоохранение. Очевидно, что проблем в сфере медицины предостаточно, но какая самая главная, на ваш взгляд?

- Кадры, конечно.

- А эту проблему можно решить быстро?

- Нет.

- А наш кубанский медвуз решает эту проблему?

- Он решает эту проблему. Мы увеличили целевой набор. Но это же все время. Требуется шесть лет учиться. У нас в регионе 4500 частных медицинских организаций, имеющих лицензию. Даже если мы с вами сейчас представим, что в них работает два врача, то это 9000 врачей. Но там, конечно, работает не два врача и не все работают по совместительству - скажем, в государственных, а потом в частных. Там достаточно большое количество работает специалистов. Частная медицина оттягивает кадры очень серьезно. Поэтому здесь нужно понимать, что заместить сегодня эту потребность достаточно сложно. И губернатор именно для этого предпринимает решения по ипотеке, по первоначальному взносу в 1 миллион рублей. В каком субъекте еще дают 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке? Все, что касается работы первичного звена, — сегодня туда заходят большие федеральные деньги, и мы тоже достаточно большой объем финансирования направляем на эти цели. То есть приоритет меняется не только визуально, мы должны в смысловую поменяться. Потому что мы часто с врачами говорим об этике, делаем замечания, разбираем каждый случай, например, неправильного поведения в отношении пациентов. Поэтому сегодня уже и поликлиники другие. Я могу это с полной уверенностью сказать.

- А что у нас коронавирус? Можно выдохнуть?

- Выдыхайте пока.

- Это правда, что вы преподаете на медицинском?

- Да.

- А какой предмет?

- Психологию.

- Скажите, вам удалось создать команду из тех людей, которым вы доверяете на все 100%?

- Я стараюсь доверять людям, но проверять. Но я все-таки нахожусь в убеждении, что те люди, которые работают со мной, сделают все, чтобы не подвести. Не знаю на 100% им можно доверять, на 200%, на 99% — это очень непростой вопрос, но это те люди, которые будут делать все, чтобы не подвести. Губернатора прежде всего.

- А вы допускали ошибки в кадровой политике?

- Конечно, допускала.

- А как вы думаете, как подчиненные к вам относятся?

- Ходят слухи, что побаиваются.

- А какие качества в приоритете? Человеческие, профессиональные...

- Профессиональные.

- В одном из своих интервью вы рассказывали, как по приезде в райцентр вас чиновники встречали с охапкой цветов. Сейчас что-то изменилось в этих встречах?

- Не встречают, конечно. Еще бы, это же везде опубликовали. Все, закончились цветы.

- А вы сразу видите, когда подхалимничают?

- Вижу, конечно, сразу.

- В лицо скажете или промолчите?

- Отшучусь как-нибудь.

- Говорят, что вы очень рано приезжаете на работу. Это так?

- Понимаете, рано на работу приезжает Владимир Порханов. Он уже в 7 утра встает за операционный стол. Я нет. Вы не забывайте, что сегодня я еще и мама. Приезжаю в 8:00-8:15.

- Входите в свой рабочий кабинет, занимаете место за столом... Что дальше? С чего обычно начинаете день?

- Я либо готовлюсь к совещанию, либо к публичным мероприятиям, выездам.

- А документы любите подписывать?

- Ну нет, я не люблю документы подписывать. Ни мало, ни много. Хотя у меня всегда много документа. Целые блоки.

- Наверное, когда подписываете документы, одним глазком смотрите телевизионные новости?

- Лучше не отвлекаться. Можно что-то не дочитать.

- А новости чаще какие смотрите? Местные или федеральные?

- И те и те.

- У вас есть сейчас время писать? Может, эссе?

- У меня нет времени, чтобы писать.

- А не было желания написать о Порханове? Говорят, что у вас очень теплые дружеские отношения.

- Но у нас действительно теплые дружеские отношения, но о Порханове столько всего написано… Понимаете, если писать, то будет сатира. Причем, достаточно злая. Для этого время еще не пришло. Но я потом напишу.

- А вы любите пошутить, посмеяться?

- Люблю.

- Это как однажды сказал Пьер Ришар, что юмор и смех защищает его в тяжелых ситуациях. У вас тоже так?

- Я думаю, это у всех так. Это анестезия для сердца, конечно.

- А где находится ваше место силы? Куда Анна Минькова отправляется за перезагрузкой?

- А что такое место силы? Вот знаете, место силы, быть в ресурсе, быть в моменте, от слова «совсем». Честно, я немного дурею, когда ко мне заходит министр и начинает говорить: Анна Алексеевна, от слова «совсем». Все, я больше не могу это слушать. Что такое место силы, объясните.

- Хорошо, куда вы можете отправиться за перезагрузкой?

- На море, в станицу к подруге.

- Вы мама четверых детей, причем четверых мальчиков. Старшему больше 20, средний в школе, а младшим три года. Каково это быть мамой разновозрастных детей?

- Необычно, ну Ваня, он сегодня, конечно, радует меня. Понимаете, я с ним разговариваю как со взрослым, слушаю его мнение. В принципе, он взрослый уже и есть. Мне важно его мнение. Средний Антоша, он еще в подростковом возрасте, у него все кипит. Мелкие - это просто радость, такая безусловная любовь. Они такие классные, я даже никогда не думала, что я могу так сильно любить детей. Они хоть двойняшки, но абсолютно разные. Но я строгая, не думайте.

- А младшие часто просят телефон?

- Телефон не просят, нет. Они знают, что телефон - это мамин рабочий инструмент. Единственное, они могут попросить фотографию какую-то посмотреть.

- Скажите, а какие у вас традиции в семье?

- Никаких особых нет, но мы звоним друг другу каждый день. Можем и два раза в день позвонить, утром и вечером. Да, наверное - это традиция со старшим.

- А чему вы учите своих детей и чему вы сами учитесь у них?

- Чему уже старших учить? Я учу своих маленьких. У них учусь любви и сама их этому учу.

- Бабушка помогает?

- Конечно. У нас все бабушки в строю и все помогают.

- Вы играли на фортепиано, да?

- Почему играли? Сейчас играю. Я же учусь. Наверное, я буду учиться еще много-много лет. Наверное, до конца дней моих.

- Откуда у вас такая тяга к рисованию? Когда вы поняли, что хотите заниматься живописью?

- Да нет у меня какой-то особой тяги. Мне просто нравится. А у вас нет тяги к живописи?

- Вот говорят, что любимая картина художника — это та, над которой он трудится в данный момент. У вас какая любимая картина?

- Я ни над какой картиной на данный момент не тружусь. Я очень люблю Айвазовского. Иногда прихожу в Русский музей, и там вот «Девятый вал». И можно так стоять и много-много минут смотреть. Я получаю огромное удовольствие от моря, вообще, люблю пейзажи. Но из современных художников у меня здесь Ривка Беларева висит, мне она очень нравится. Я купила некоторые ее работы, потому что она пишет детей, но именно эту серию.

- А в какой ипостаси вам бы еще хотелось себя попробовать?

- Знаете, как говорится: «Будьте собой, остальные роли уже заняты». Вот, ни в какой. Я хочу быть самой собой.

- Вы любите ходить по магазинам?

- Вообще говорят, что шоппинг женщину как-то вдохновляет, но сейчас, с возрастом, мне это стало как-то неинтересно.

- А как с деньгами, легко расстаетесь?

- Нормально отношусь, как к ресурсу, который должен быть у человека.

- Однажды злоумышленники взломали ваш аккаунт в социальных сетях и требовали у ваших подписчиков деньги. Вот в тот момент вы не запаниковали?

- Запаниковала, еще как. Я первый раз с этим столкнулась.

- То есть до этого вы не сталкивались с мошенниками?

- Что-то было у меня в юности. Какая-то история такая неприятная, но не более того.

- А как вам кажется, вы везучий человек?

- Мне кажется, что я счастливый человек.

- Со стороны может показаться, что у вас, Анна Алексеевна, все сложилось. И любимая работа, и большая семья, и много друзей и подруг, а что бы вы еще хотели иметь в этой жизни?

- На самом деле, у меня сегодня достаточно полная жизнь. Даже с учетом того, что ответственная работа. Вот знаете, я до сих пор иногда, когда иду на совещание, испытываю тревогу. Даже тогда, когда не было проблем по теме. То есть уровень ответственности тут запредельно высокий, на этой должности. Хотя думаю, у моих коллег то же самое. А в личном плане - детвора растет и надо им внимание уделять.

- То, чего вы достигли, — это ваш предел или все еще впереди?

- Что тут еще впереди, мне ничего не надо. Как говорится: «Не заглядывайте в будущее, оно не настоящее». Придет какое-то время, когда нужно будет отвечать на вопросы, чем я действительно хочу заниматься, что мне дальше будет нужно. Я преподаю, мне это очень нравится. Я получаю огромное удовольствие от работы со студентами. Наверное, это не столько для них важно, сколько для меня. Ведь они завтра наполнят наш город, нашу страну, наш мир. Они такие интересные, очень необычные. И так интересно с ними общаться. Ну, наверно, буду что-то преподавать. Не знаю, жизнь покажет.

- Кнут или пряник?

- Пряник.

- Медицина платная или бесплатная?

- Бесплатная.

- К врачу или отлежаться дома?

- Только к врачу.

- Горы или море?

- Горы и море.

- Розы или пионы?

- Пионы.

- Собаки или кошки?

- Собаки.

- В самолете у прохода или у окошка?

- У окошка.

- Геленджик или Анапа?

- Геленджик.

- Рок-фестиваль или усадьба-джаз?

-Усадьба-джаз.

- На рынок или в супермаркет?

- На рынок.

- Бургер или пицца?

- Пицца.

- Окрошка на квасе или на кефире?

- На кефире.

- Карта или наличные?

- Карта.

- Полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом?

- Высота — моя фобия. Но если выбирать из двух зол, тогда лучше на воздушном шаре.

- Журналистика или власть?

- Это синонимы.

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