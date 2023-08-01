Ловили три дня: Мужчина из Воронежской области надругался над девочками в лагере Анапы

Комната в лагере, где мужчина приставал к девочкам

49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области сейчас дает показания силовиками. Его задержали и посадили в кутузку. Три дня назад он перепрыгнул через забор детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе и тайком пробрался в один из отрядов с девочками.

- Сначала он начал с нами разговаривать, мы даже подумали, что это сотрудник лагеря, - рассказывает одна из девочек. – А потом этот дядя начал к нам приставать...

То, что делал дальше Измайлов, на языке следователей звучит, как «действия сексуального характера». Девчонки закричали. Сбежались вожатые. А сам Измайлов сбежал.

Тут же вожатые обратились в анапскую полицию. Три дня сотрудники угрозыска совместно с пэпээсниками искали извращенца.

- В Анапу Измайлов приехал из Воронежской области, гостиницу снимать не стал, он жил на пляже. Мы там нашли его лежанку, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Анапы. – После того, как он пробрался в детский лагерь, залег на дно. Скрывался в одном из поселков под Анапой, а потом собирался уехать из курорта.

В комнате, где появился извращенец, были две девочки. Их родители уже приехали в Анапу. Но забирать дочек из лагеря пока не собираются – извращенец задержан. Силовики сейчас допрашивают и сотрудников лагеря, общаются и с девочками.

- По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следователем СКР по Краснодарскому краю задержан 49-летний мужчина. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщили kp.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Возбуждены уголовные дела по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что на Кубани отчим приставал к 15-летней падчерице. Как удалось узнать «КП» - Кубань», все случилось в хуторе Южный Курганинского района. В полицию обратилась женщина, которая рассказала о домогательствах к ребенку. Мужчина надругался над ребенком, когда его супруга ненадолго уехала из дома.