Ушли, чтобы нас защищать. В семье из Тимашевского района Кубани служат сразу двое мужчин на передовой

42-летний Сергей и 26-летний Николай служат на СВО. Фото: архив семьи

Так получилось, что сразу двое мужчин из семьи Ольги Р. из Тимашевска служат на СВО. Сначала на спецоперацию ушел жених дочери Николай, а через несколько месяцев - муж Сергей.

- Колю мобилизовали после военных сборов в сентябре прошлого года, а супруг ушел добровольцем в октябре, - рассказала «КП»-Кубань» Ольга.

42-летний муж Ольги Сергей – ветеран боевых действий, прошел вторую Чеченскую. Когда забрали будущего зятя, усидеть на месте он не смог, решение принял быстро и стал собираться «за ленточку».

Сергей-ветеран боевых действий. Фото: архив семьи

- Я прятала от него военник, чтобы не вздумал пройти в военкомат. Но разве его удержишь. Сказал – там ребята, я дома не останусь, - вспоминает Ольга.

Сергей работает на железной дороге, у него была бронь. Но все же документы, спрятанные женой, он нашел и вскоре его отправили в Молькино, а потом на херсонское направление.

В это время в зоне СВО уже служил 26-летний жених его дочери Николай. Но пересечься на передовой им не удалось. Они встретились в Тимашевске в июле этого года по счастливому поводу. После пяти лет отношений Коля сделал предложение его старшей дочери Оле. Пара решила официально оформить брак.

Оля и Коля поженились в июле. Фото: архив семьи

- Мы не верили, что Сергея отпустят, но он приехал на свадьбу. Приготовились к торжеству мы быстро, платье купили накануне, - смеется мама новоиспеченной жены.

Свадьбу сыграли весело. На церемонию пришел глава Тимашевска Николай Панин. Поздравил молодых, пожелал беречь любовь и выразил надежду, что в скором времени Николай и Сергей вернуться домой. Будут нянчить детей и внуков.

Сейчас мужчины вновь уехали на передовую. В Тимашевске бойцов ждут их женщины, собирают им посылки и верят в скорую встречу.