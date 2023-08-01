В Сочи прокуратура дважды закрывала один и тот же нелегальный детский лагерь

Родителей заманивали обещаниями хорошего отдыха на берегу Черного моря. Фото: Евгения ГУСЕВА

Богатый выбор фруктов, яркое солнце, Черное море – какой родитель не пожелает такого завершения летних школьных каникул для своего чада? Да и дети тоже не прочь провести пару недель вдали от пап с мамами, поплескаться в морских волнах и завести новых друзей. Примерно так и думал житель Новосибирска, когда разрабатывал бизнес-план по открытию летнего лагеря на черноморском курорте.

Мужчина снял трехэтажный дом в поселке Вардане и оформил все как экологический клуб. Заказал сайт у программистов и разместил рекламу в соцсетях. К отдыху приглашали детвору от пяти лет до 17-летних подростков.

«Нас ждут дискотеки, вечеринки у бассейна, целый день драйва и эмоций в Сочи-парке, поездка в самый классный и большой аквапарк города, прогулка на яхте в открытом море, интересные квесты, соревнования, перестрелка-орбизбол, зумба и другие танцы, прогулки и спортивные мероприятия, мастер-классы, фотосессии, костер и шашлыки, веселые конкурсы, призы, подарки и многое другое», - заманивали обещаниями организаторы.

Гарантия незабываемых эмоций, а также четырехразового питания и надзора за детьми привлекли более полусотни родителей. За смены длительностью от недели до 21 дня они щедро платили от 34 до 100 тысяч рублей. Но теперь ни денег, ни обещанного отдыха. Оказалось, что эко-клуб не мог заниматься организацией детского отдыха.

«Житель Новосибирска используя НКО «Неизвестные люди» открыл лагерь «Солнечный остров» и осуществлял деятельность с нарушениями законодательства. В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, не было никаких данных о нем», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Организаторы лагерь закрыли, но лишь для того, чтобы открыться заново, но уже в другом доме. Впрочем, через неделю к ним снова нагрянули полицейские.

«В отношении организатора незаконной деятельности учреждения было заведено административное дело о нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Впрочем, в самом лагере отказываются признавать вину и не понимают, почему нельзя в частном доме открыть лагерь и просто так собрать в нем почти сотню детей в возрасте от пяти до 17 лет.

«Мы не понимаем, какие к нам претензии. Нагрянули полицейские, рассказали, что мы не можем работать. Плюс с арендодателем сложность возникла. Ему заплатили за два месяца вперед, а он через две недели всех выгнал. Мы вернем средства родителям за путевки, но как только вернем деньги с аренды», - рассказал сотрудник лагеря Алексей Егоров.

Более полусотни детей, которые отдыхали в «Солнечном острове», сейчас находятся в сочинских больницах, где они дожидаются родителей. Папы и мамы уже готовят коллективный иск к руководству лагеря.

«Отдал почти 13 тысяч рублей, чтобы забронировать своему ребенку место в очередной смене. Полная стоимость путевки была 43 тысячи. Но «Солнечный остров» нас кинул», - рассказал Борис Федоров, который тоже оказался в числе обманутых клиентов руководства лагеря.

Прокуратура Сочи уже обратилась в Лазаревский районный суд курорта с исковым заявлением о запрете деятельности незаконно действующего детского лагеря. Также, директор лагеря стал фигурантом уголовного дела за незаконное предпринимательство