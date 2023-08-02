Пробка на Крымский мост со стороны Тамани

В ночь на 2 августа власти приняли решение вновь перекрыть Крымский мост. Движение временно остановили в 01:54. Пропускать автотранспорт начали в 02:29. За это время образовался небольшой затор.

В 07:00 в ожидании своей очереди со стороны Краснодарского края стояли 210 машин. Водителям пришлось стоять около часа. По состоянию на 08:00 ситуация улучшилась. Перед мостом находились 110 транспортных средств. А в 09:00 вообще 70. При этом со стороны полуострова затора не было совсем. Машины сразу ехали на пункт досмотра.

«Мы ехали из Крыма на материк. К пункту досмотра подъехали сразу в 09:22. Контроль пошли через семь минут. В 09:42 встали на светофор на реверс и через пять поехали на поврежденный участок. С моста выехали в 09:50», - рассказывает о своем опыте Галина Михайловна.

Пробка на Крымском мосту на 2 августа 2023

Вереница перед пунктом досмотра растянулась на три километра. Пробка начинается с 139-го километра и продолжает до 142-го километра. Но пока машины просто стоят и не двигаются. Власти перекрыли дорогу во второй раз в 10:02.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Когда движение возобновится - пока неизвестно.

UPD: в 10:26 движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и далее через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.