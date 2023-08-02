Молотили ногами, повалили на землю. Три женщины напали на продавца конкурирующей точки мороженого

Фото из соцсетей

Криминальные разборки из 90-х вернулись в Первомайское. Это небольшой поселок под Горячим Ключом. Живут здесь две тысячи человек. Друг друга знают в лицо. Только найти общий язык не могут. Теперь – из-за нового магазина.

Открытие точки вызвало кучу споров. Якобы работала она с нарушениями. Но видели проблемы только конкуренты. Они и угрожали хозяйке проверками.

От слов перешли к делу. Но проверки не помогли. Нарушений не выявили. Тогда заявились в магазин подруги конкурентки. Беглый осмотр нарушений не выявил. Тогда в ход пошли кулаки.

Выбор пал на продавца. 42-летнюю местную жительницу били сразу трое. Как итог, у пострадавшей – сотрясение мозга и выпавший зуб, у полиции – заявление на нападавших.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщили КП – Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам владелицы магазина - она первой рассказала о случившемся в соцсетях – у нападавших была личная неприязнь к продавцу. Якобы они регулярно оскорбляли женщину. Брань оставалась без света. А злость у компании копилась. Она и вылилась в избиение.

Также владелица заявила, что нападавшие долгое время мучили проверками местные магазины. Пытались они закрыть и новую тачку. Но не смогли – работала она честно.

Сейчас делом занимаются юристы пострадавшей. По словам владелицы, продавцу еще сыплются угрозы. Но оставлять девушку она не планирует. И окажет ей всяческую помощь, в том числе и юридическую.