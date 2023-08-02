Взорвали петарду, преследовали по тротуару. Полиция ищет всех участников издевательств над пьяным прохожим на Кубани

Полицейские ищут остальных участников издевательств Фото из архива КП

В Кореновске компания молодых парней и девушка записали видео, как издеваются над прохожим. На кадрах видно, что мужчина нетрезв и идет по тротуару целенаправленно. За ним следует Ford Focus по улице Красной и сыплет оскорблениями. За кадром - отборный мат.

- Останови, я сейчас его пну..., - предлагает один из участников буллинга.

Второй поджигает и бросает в прохожего петарду. При этом, молодые люди хорошо одеты, судя по видео, в костюмах и белых рубашках.

До того момента, когда на их пути возник мужчина, они пытались прокатить девушку на капоте иномарки. Все происходило на фоне районной доски почета прямо на тротуаре. Девушка, забравшись на капот, пыталась удержаться за автомобиль. Тем временем несколько парней в салоне начали катать ее, резко притормаживая. Все сопровождается бурным смехом и задорными криками девушки.

К слову, инцидент не остался незамеченным. Видео заинтересовались полицейские и организовали проверку.

«Полицейскими установлена личность водителя, им оказался 19-летний местный житель, который будет привлечен к административной ответственности. Личность девушки также установлена. Дополнительно правоохранительными органами устанавливаются личности остальных участников инцидента», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Кореновскому району.

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