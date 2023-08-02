Работали ночью в трудных условиях: Штурмовик с Кубани рассказал о боях на херсонском направлении

Боец с позывным Фаза. Фото: скриншот видео

Мобилизованный с позывным Фаза находится на СВО уже 9 месяцев. Подразделение, в котором служит боец, штурмует противника на херсонском направлении. Военнослужащий рассказал о том, как ночью ему и товарищам, удалось отбить укрепленные позиции врага.

- Противник оказал сопротивление, но никто не растерялся, – вспоминает Фаза. – Все мы были уверены в своих силах. Выбили противника с наших позиций.

Бойцы работали под прикрытием ночи в трудных условиях. В это время суток легче остаться незамеченными и проникнуть ближе к вражеским укреплениям.

- Мы заходили ночью с двух сторон, чтобы окружить врага. Одна группа наступала по затопленному болотистому берегу, а вторая подбиралась на лодках по воде, - рассказывает военнослужащий.

По словам Фазы, штурмовать хорошо укрепившегося противника было непросто, но задача была успешно выполнена.

- Враг ушел на свой берег, кто успел. А кто не успел, там лежать остались, - завершил свой рассказ боец.

Также мужчина отметил, что прошел хорошую подготовку перед тем, как его отправили на передовую, и обеспечили всем необходимым для выполнения боевых задач.