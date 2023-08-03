«Кожа краснеет, появляются волдыри и поднимается температура»: Чем опасны медузы корнероты, плавающие у берегов Анапы

На пляжи Анапы выплыло множество медуз. Фото: t.me/makovozovy

В Черном море у берегов Анапы нашествие медуз. Опасные корнероты пугают отдыхающих своим сине-фиолетовым окрасом и огромными щупальцами. После встречи с ними на коже у людей часто появляются болезненные повреждения.

«Эти медузы особенно опасны для аллергиков и детей. Они обжигают до волдырей, но, насколько мне известно, до летального исхода не доводят. После прикосновения к корнетам на коже образуются волдыри, ожоги и появляется сильное жжение», - сообщил «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

При этом, в Черном море встречаются чуть менее опасные корнеты. Определить их можно по окрасу.

«Степень окраса зависим от питания медуз и от их возраста. Чем старше становятся медузы, тем они ярче выглядят и более ядовитые», - уточнил «Комсомолке» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Туристы, которые не боятся сильной боли, берут медуз прямо в руки для того, чтобы лучше их рассмотреть. Очень часто им удается избежать негативных последствий после встречи с корнеротами.

«У медуз ядовитыми являются только щупальца и места по краю зонтика. Если браться за купол, то вероятность ожогов минимальная. Но все же лучше так не делать, вы не можете точно знать, как ваша кожа отреагирует», - рассказал Вениамин Голубитченко.

Кроме того, эколог уточнил, что не все медузы настолько опасны, как корнероты. Например, в Черном море водятся аурелии. У них под куполом есть характерный крест. Они совершенно не могут навредить человеку. Исключением является только жжение у людей с очень чувствительной и тонкой кожей.