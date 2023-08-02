Гречка «скинула» 55 рублей, а мясо подорожало на 20. Как изменились цены в Краснодарском крае за год

Прошлогодние и нынешние цены на продукты сравнили в Краснодарстате.

В Краснодарском крае за год больше всего подорожали мясо, яйца и хлеб. По сравнению с июнем прошлого года свинина выросла в цене с 320 до 322 рублей, курица охлажденная с 191 до 200 рублей.

Также увеличилась стоимость на яйца. В 2022 году они стоили 65 рублей. В июне этого года – 74.

На рубль подорожал хлеб из ржаной муки – с 84 до 85 рублей, сообщает Краснодарстат.

Есть и тенденции к снижению цен. Сливочное масло упало в цене с 717 рублей до 695 рублей. Сахар стал стоить 72 рубля вместо 74, а гречка «скинула» сразу 55 рублей – с 148 до 93.

Ценовая ситуация с овощами и фруктами также хаотична – что-то стало дороже, на чем-то можно и сэкономить. Капуста за год «скакнула» на 15 рублей ( с 41 рубля в 2022 до 56 в 2023 году). Лук тоже не отставал – в 2022 году он стоил 49 рублей, в 2023 69. Рост составил аж 20 рублей. Подросла и морковь, купить этот овощ в прошлом году можно было за 64 рубля, в этом уже 80.

Дороже стали огурцы (на 19 рублей), помидоры (на 17 рублей) и бананы (на 4 рубля).

А вот цена на картофель за год снизилась почти на 5 рублей с 58 до 53 рублей. Заметно подешевела свекла (с 54 до 49 рублей), а также яблоки (с 133 до 114 рублей).

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

Стоимость топлива росла весь год. Тенденций к снижению не наблюдалось ни по одной позиции.

Бензин АИ-92 вырос на 1 рубль. В 2022 году он стоил 47 рублей за литр, в этом уже 48. За бензин АИ-95 теперь надо отдать на два рубля дороже (2022 год – 52 рубля, 2023 год – 54 рубля). За 98-й водители платят на три рубля больше в 2023 году.

Дизель и газ также стали дороже и подросли на 4 и 2 рубля соответственно.

ЦЕНЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Проезд на городском транспорте в Краснодарском крае вырос на три рубля с 30 до 33. Стало дороже вызывать такси. За 1 километр поездки в этом году нужно отдать 37 рублей вместо 33 в 2022 году.

Стоимость проезда в пригородном поезде увеличился с 71 до 75 рублей, а в междугороднем автобусе (в расчете на 50 км пути) – с 154 до 183.

ЧТО С ГОСТИНИЦАМИ

В гостиничном секторе стабильный рост на проживание. Снять гостиницу любой категории стало дороже. Это касается и домов отдыха, и санаториев.

Проживание в гостинице 1* или мотеле выросло с 1190 до 1279 рублей сутки с человека, гостиница 2* - с 1 456 до 1 787, а «три звезды» сейчас стоит дороже на 130 рублей.

На 400 рублей увеличилась средняя стоимость проживание в гостинице 4*-5* ( с 3400 до 3800 в сутки с человека).

Дом отдыха или пансионат обойдется отдыхающим дороже на 600 рублей в 2023 году.

МЕЖДУ ТЕМ

Эксперты говорят, что все могло бы быть хуже – экономика в стране находится под большим прессингом, но все же справляется с инфляцией неплохо. А рост на продукты объясняют законами рынка.

- Краснодарский край в целом находится в общероссийском тренде, и здесь большое удивление должно вызывать то, что рост цен оказался столь скромным, учитывая масштаб проблем в экономике, с которыми Россия столкнулась за последние 12 месяцев. Это и расширение санкций, и сокращение экспортной выручки, и рост импорта, который повлек за собой падение курса рубля, - прокомментировал «КП»-Кубань» экономист Роман Иноземцев. - Хотя, конечно, рост цен, например, на лук скромным назвать трудно. Но с теми же овощами, как и вообще со скоропортом, ситуацию отчасти можно объяснить финансовыми причинами. Многие торговые компании просто закладывают более высокие риски в скоропорт. Поэтому он и стал дороже на прилавках. На опте те же огурцы, например, вполне доходили в моменте до прошлогодних значений. То же самое касается и молочной продукции.