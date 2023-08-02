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Общество2 августа 2023 13:16

«Начал задыхаться и пошел ко дну»: в Тимашевске подростки спасли тонувшего мужчину

Подростки из Тимашевского района вытащили из воды еле живого соседа
Виталий КАРНАУХ
Виталий КАРНАУХ
Парни не прошли мимо чужой беды.

Парни не прошли мимо чужой беды.

Фото: Виталий КАРНАУХ

День 26 июля в Тимашевске выдался одним из самых жарких в месяце. Палило яркое солнце, на небе ни облачка. Компания подростков, живущих в окраинном микрорайоне Заря, прогуливалась возле реки Кирпильцы. Ребята отдыхали на кладке и прятались от зноя под тенью высокой ивы. На соседней кладке находился мужчина. Выпивал. Внезапно он решил окунуться в реке. Доплыл до берега напротив и направился тем же путем в обратную сторону. Однако на середине Кирпильцов ему вдруг стало плохо.

– Мы наблюдали за ним, когда он плавал, поскольку видели, что человек нетрезв и потенциально думали, что ему может понадобиться помощь. К сожалению, так и произошло. Когда он плыл обратно, замер на середине реки, поднял руки и пошел ко дну, – рассказал «КП»-Кубань» 15-летний Николай Бобров.

Не раздумывая ни минуты, Коля Бобров и его 17-летний друг Дмитрий Шкурко прыгнули прямо в одежде в реку и поплыли к утопающему. Когда ребята подплыли к мужчине, поняли, что он без сознания, подхватили его и поплыли к ближайшей кладке. В этот момент остальные парни из компании были уже готовы помочь затащить спасенного на мостки. Благо мужчина был не великого телосложения. И вытащить его из воды оказалось не так сложно.

– Положили его сразу же на бок, он стал выплевывать воду, которой наглотался сполна. И я сразу же позвонил в службу спасения. До приезда врачей, спасателей и полицейских мы находились рядом с мужчиной. Медики его увезли в больницу, – продолжает Коля Бобров.

Коле и Диме вручили благодарность за мужество.

Коле и Диме вручили благодарность за мужество.

Фото: Виталий КАРНАУХ

Река в этом месте, по словам подростков, глубокая и до дна достать не так уж легко. Но герои этой публикации не из робкого десятка – занимались плаванием, а потому вытащили тонувшего соседа профессионально. О действиях в ситуациях чрезвычайного характера, кстати, парням постоянно рассказывают в школе (Коля учится в МБОУ СОШ № 16, а Дима – в Тимашевском техникуме кадровых ресурсов). А летом этого года Николай Бобров устроился на подработку в городской муниципальный «Молодежный комплексный центр», участвует в движении «Новые тимуровцы». Здесь проводят профилактические беседы и сотрудники МЧС, и медики, и спасатели аварийно-спасательной службы. Так что знания проверились на практике!

Жаль только, что мужчина так и не выразил слова благодарности после чудесного спасения.

Героям – благодарность от главы

Как только новость о спасении утопающего дошла до главы Тимашевска Николая Панина, он тут же поспешил встретиться с ребятами. Мэр города поблагодарил Колю и Диму за проявленное гражданское мужество и отвагу, и вручил подросткам благодарность, а начальник городской аварийно-спасательной службы Тимашевска вручил парням на память жетоны спасателя, которые есть у каждого, кто работает в сфере сохранения жизни граждан.

– На этих ребят необходимо равняться всем нам. Это настоящий искренний поступок, который могут совершить немногие. Мальчики, рискуя собственными жизнями, спасли человека. Это пример отличного родительского воспитания и работы школьных учителей. Желаю ребятам здоровья и удачи, – сказал мэр Тимашевска Николай Панин.

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