«Начал задыхаться и пошел ко дну»: в Тимашевске подростки спасли тонувшего мужчину

Парни не прошли мимо чужой беды. Фото: Виталий КАРНАУХ

День 26 июля в Тимашевске выдался одним из самых жарких в месяце. Палило яркое солнце, на небе ни облачка. Компания подростков, живущих в окраинном микрорайоне Заря, прогуливалась возле реки Кирпильцы. Ребята отдыхали на кладке и прятались от зноя под тенью высокой ивы. На соседней кладке находился мужчина. Выпивал. Внезапно он решил окунуться в реке. Доплыл до берега напротив и направился тем же путем в обратную сторону. Однако на середине Кирпильцов ему вдруг стало плохо.

– Мы наблюдали за ним, когда он плавал, поскольку видели, что человек нетрезв и потенциально думали, что ему может понадобиться помощь. К сожалению, так и произошло. Когда он плыл обратно, замер на середине реки, поднял руки и пошел ко дну, – рассказал «КП»-Кубань» 15-летний Николай Бобров.

Не раздумывая ни минуты, Коля Бобров и его 17-летний друг Дмитрий Шкурко прыгнули прямо в одежде в реку и поплыли к утопающему. Когда ребята подплыли к мужчине, поняли, что он без сознания, подхватили его и поплыли к ближайшей кладке. В этот момент остальные парни из компании были уже готовы помочь затащить спасенного на мостки. Благо мужчина был не великого телосложения. И вытащить его из воды оказалось не так сложно.

– Положили его сразу же на бок, он стал выплевывать воду, которой наглотался сполна. И я сразу же позвонил в службу спасения. До приезда врачей, спасателей и полицейских мы находились рядом с мужчиной. Медики его увезли в больницу, – продолжает Коля Бобров.

Коле и Диме вручили благодарность за мужество. Фото: Виталий КАРНАУХ

Река в этом месте, по словам подростков, глубокая и до дна достать не так уж легко. Но герои этой публикации не из робкого десятка – занимались плаванием, а потому вытащили тонувшего соседа профессионально. О действиях в ситуациях чрезвычайного характера, кстати, парням постоянно рассказывают в школе (Коля учится в МБОУ СОШ № 16, а Дима – в Тимашевском техникуме кадровых ресурсов). А летом этого года Николай Бобров устроился на подработку в городской муниципальный «Молодежный комплексный центр», участвует в движении «Новые тимуровцы». Здесь проводят профилактические беседы и сотрудники МЧС, и медики, и спасатели аварийно-спасательной службы. Так что знания проверились на практике!

Жаль только, что мужчина так и не выразил слова благодарности после чудесного спасения.

Героям – благодарность от главы

Как только новость о спасении утопающего дошла до главы Тимашевска Николая Панина, он тут же поспешил встретиться с ребятами. Мэр города поблагодарил Колю и Диму за проявленное гражданское мужество и отвагу, и вручил подросткам благодарность, а начальник городской аварийно-спасательной службы Тимашевска вручил парням на память жетоны спасателя, которые есть у каждого, кто работает в сфере сохранения жизни граждан.

– На этих ребят необходимо равняться всем нам. Это настоящий искренний поступок, который могут совершить немногие. Мальчики, рискуя собственными жизнями, спасли человека. Это пример отличного родительского воспитания и работы школьных учителей. Желаю ребятам здоровья и удачи, – сказал мэр Тимашевска Николай Панин.