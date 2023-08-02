В Сочи врачи «выключили» мужчине легкое во время операции

Операция прошла успешно Фото: t.me/evgeniiFilippov23

В Сочи врачи прооперировали мужчину с проникающим ранением арматурой. Медикам пришлось «выключить» легкое, чтобы спасти пациента.

Несчастный случай произошел днем 29 июля. 39-летний местный житель упал со второго этажа. Мужчина приземлился прямо на арматуру и получил проникающее ранение.

«Чтобы освободить пострадавшего, спасатели при помощи гидравлического инструмента «перекусили» металлические прутья, в это время рядом находились врачи скорой и оказывали мужчине помощь», – сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавшего мужчину экстренно доставили в городскую больницу №4. Поступившего пациента оперативном обследовали. В том числе врачи провели КТ, которое показало, что арматура прошла через правое легкое. Другие органы, к счастью, не была повреждены. Пострадавшему мужчине требовалась экстренная операция.

Арматура прошла через правое легкое и не задела другие органы Фото: t.me/evgeniiFilippov23

Во время операции врачи срезали часть арматуры. Это помогло специалистам легче извлечь ее.

«Особенность данной операции в том, что в ходе нее анестезиологи «выключили» мужчине поврежденное легкое, затем снова подключили его к жизнедеятельности. Сама операция длилась около двух часов», – сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем telegram-канале.

Операция прошла успешно, а жизни пациента сейчас ничего не угрожает. Отмечается, что мужчина чувствует себя хорошо.