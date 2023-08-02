Выносили раненых из-под огня. Казак из Белореченского района организовал помощь пострадавшим бойцам на СВО

Александр Рогов. Фото: личный архив

23-летний Александр Рогов из Белореченска не понаслышке знает об армейской службе. До СВО он несколько лет служил по контракту в разведке. Опыт молодого бойца пригодился стране, когда началась специальная военная операция. Пойти или не пойти на передовую – для молодого человека такого выбора не стояло. Он ушел добровольцем, несмотря на то, что дома осталась его невеста.

- Сказал ей, что буду блокпост охранять, чтобы не волновалась, - вспоминает Александр.

Но задачи перед ним стояли посерьезнее. Боец попал в минометную батарею на второй линии обороны. Там он вместе с товарищами прикрывал пехоту и отвлекал противника, когда наши ребята шли в наступление. А однажды пришлось спасать целый отряд.

- Ребята выехали на КамАЗах. Их засек квадрокоптер, и артиллерию на них направили. Одна часть группы вышла на нас. Помочь вынести из-под огня раненых, - рассказал «КП»-Кубань» Рогов.

Он тут же собрал самых сильных бойцов из своего отряда. Они под огнем выносили на себе пострадавших от обстрела противника.

Александр и оксана сыграли свадьбу. Фото: Кубанское казачье войско

Год назад Александр вернулся домой. Приехав, он сделал предложение своей девушке Оксане, которая ждала его возвращения. На прошлой неделе молодые сыграли свадьбу.

Сейчас у молодого человека много дел. Он помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов, которые остаются служить «за ленточкой», и работает заместителем атамана Майкопского казачьего отдела. Александр помогает таким же, как и он, добровольцам в оформлении документов.