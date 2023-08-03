Путешествие в Хогвартс, экскурсия по винодельне и праздник индюшки. Что посетить в Краснодарском крае в выходные

Окунитесь в мир волшебства вместе со своим ребенком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чулан для метел в Хогвартсе

В Краснодаре, для всех любителей «Гарри Поттера» появился необычный квест по мотивам всеми любимого фильма. Его участники могут окунуться в особенный для Хогвартса день — матч по квиддичу между факультетами «Слизерин» и «Гриффиндор».

«Долгожданный матч по начинается уже через полчаса. Вы — ключевые игроки сборной «Слизерина» , но, Фред и Джордж Уизли решили подшутить над противниками и заперли вас в чулане с метлами», - поделились создатели игры.

Участникам квеста придется всего за 30 минут найти выход из чулана, иначе, «Слизерин» не сможет одержать победу.

Поучаствовать в игре могут дети от 8 лет с родителями и от 12 лет без родителей.

Экскурсия и дегустация на винодельне

Если вам надоело проводить выходные на побережье Черного моря, но выбраться из города все таки хочется, предлагаем посетить экскурсию по одной из винодельни Краснодарского края.

«Центр энологии Chateau Tamagne — это отражение духовной силы аутентичного места, энергии двух морей и высокотехнологичного производства. Экскурсионный маршрут, который подарит не только новые знания от посещения первого и единственного Центра энологии в России, но и позволит по-настоящему проникнуться силой аутентичного места Таманского полуострова», - рассказали экскурсоводы.

Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о виноделии и станете участником истории, которая пишется прямо на наших глазах. Например, сможете изучить процессы первичного виноделия, посетить цех брожения и прогуляться по самому масштабному и современному емкостному парку в России.

Светя другим, сгораю сам

В Краснодарском Музее-заповеднике имени Фелицына откроется выставка в честь 85-летия художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко. Его личный праздник прошел 22 марта 2023 года.

«Основным делом жизни, как говорит сам маэстро, стал для него коллектив Кубанского казачьего хора. Он пользуется заслуженным успехом как у зрителей нашей страны, так и за рубежом. Гастрольные пути Кубанского казачьего хора прошли по всем странам и континентам», - уточнили создатели выставки.

Также Виктор Захарченко известен как успешный фольклорист. Он создает научные труды, музыкальные произведения и ведет активную общественную деятельность.

На выставке представлены редкие архивные материалы, фотографии, рукописи маэстро, партитуры, афиши концертов. Кроме того, уникальные предметы из фондов музея-заповедника. Выставка расскажет о преданности профессии и о безграничных возможностях человека на пути к своей реализации.

Праздник кубанской индюшки

В субботу в туристическом комплексе казачьей станицы «Атамань» снова пройдет очень интересное и вкусное мероприятие. В этот раз, в комплексе будут пробовать индюшку во всех возможных вариациях ее приготовления.

«В программе праздника дегустация 1 тысячи литров «локшины». Это традиционный суп-лапша из индюшки», - сообщили создатели мероприятия.

Кроме того, во время праздника пройдут викторины с подарками, народные игры, песни и пляски.