Катался на банане и умер: В Анапе мужчине стало плохо от водного аттракциона

На городском пляже Анапы мужчина умер после катания на банане. Фото: t.me/MoreOz

На городском пляже Анапы вечером 2 августа произошел несчастный случай. Все началось с того, что 52-летний турист из Иркутска отдыхал на «Высоком берегу». Он решил в полной мере насладиться летним отдыхом и прокатиться на банане.

Веселая компания и свежий бриз вызвали у мужчины массу положительных эмоций, с которыми он не смог справиться. В какой-то момент пассажиры заметили, что их соседу стало плохо. Они сразу же рассказали об этом сотрудникам аттракциона, которые без раздумий решил отвезти всю группу туристов назад на сушу, но даже слаженные действия окружающих не помогли в этой ситуации сохранить жизнь туриста.

«Сотрудники аттракциона доставили пострадавшего на берег, где вызвали скорую помощь. Врачи провели реанимационные мероприятия», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Медики долгое время пытались спасти жизнь отдыхающего, но, несмотря на все предпринятые попытки, состояние мужчины только больше ухудшалось.

«Мужчина умер клинической, биологической смертью в присутствии «Скорой помощи»», - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По предварительным данным, в момент катания отдыхающий пожаловался на плохое самочувствие. Что точно стало причиной смерти, сейчас выясняют специалисты.