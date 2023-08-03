Пробки на Крымский мост нет

Крымский мост в последнее время славится своими пробками. Но бывают дни, когда вся дорога горит «зеленым». По данным агрегаторов, пробки на Крымском мосту 3 августа 2023 со стороны Краснодарского края нет.

Туристы радуются, когда не приходится ждать. Многие отдыхающие отправляются на полуостров с мыслью, что сейчас надо будет простоять в пробке час-другой.

«Ехали в Крым. Думали, что сейчас встанем. А нет! Как иногда приятно, что ожидания не оправдываются. Мы сразу подъехали к пункту досмотра. Это было в 09:25. А вот уже в 09:32 нас пропустили на Крымский мост. В 09:46 были в Керчи. Проехали идеально!», - рассказывает туристка из Самарской области Виктория Широких.

Пробка на Крымском мосту на 3 августа 2023

Со стороны Краснодарского края «красным» горит только 740 метров. Время ожидания занимает буквально 10 минут.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - подтвердили информацию в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Отдохнувшие россияне выезжают из Крыма тоже без пробок. Вся процедура занимает буквально 25 минут.

«Мы подъехали к мосту со стороны Керчи в 10:40. А на материк заехали уже в 11:05. Сотрудники работают быстро», - поделился своим опытом Игорь Герасимов.

Ранее сообщалось, что вереница перед пунктом досмотра растянулась на три километра 2 августа. Пробка начиналась с 139-го километра и продолжалась до 142-го километра. Но пока машины просто стояли и не двигались. Власти перекрыли дорогу во второй раз за сутки.