Идем на рекорд. Взрывная жара до +39 градусов ожидается на Кубани

Жарко будет все выходные. Фото: Олег УМАРОВ

Волна жаркого воздуха накроет Краснодарский край к выходным. Столбики термометров в эти дни могут зафиксировать рекордные для начала августа отметки. Шутка ли – они поднимутся до +39 градусов и продержатся несколько суток. Пекло начнет нарастать с пятницы. Жаркое дыхание кубанского лета будет сильно ощущаться уже в субботу, 5 августа.

- Температура воздуха ночью +20…+25 градусов, днем +33…+38 градусов, во второй половине дня и вечером сильная жара +39 градусов, - рассказали в Краснодарском гидрометцентре.

Побережье не спасет от жары даже близость моря. На курортах будет настоящая парилка. Воздух прогреется до +37 градусов. При этом спасительной прохлады ждать не придется. Тучи в эти дни обойдут Черноморское побережье стороной.

- Ветер будет дуть северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, - отметили синоптики.

Спасатели рекомендуют в эти дни не выходить из дома, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

- Мы относим такие температуры к опасным явлениям, - сообщила «КП»-Кубань» начальник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Диана Диюнова. – Жителям и гостям Кубани советуем избегать воздействия повышенной температуры, носить головные уборы, побольше пить, поменьше находится на солнце.