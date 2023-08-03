Крыши, как решето, огороды – в хлам. Град-мутант обрушился на Краснодарский край

Град-мутант выпал в Апшеронском районе. Фото: соцсети

Небольшая передышка от непогоды, и Краснодарский край снова под ударом стихии. Град-мутант, как его назвали местные жители, прошел 3 августа в селе Черниговском Апшеронском районе. Утром было ясное небо, но уже после обеда все заволокло тучами. А потом обрушился сильный град.

Черниговцы - люди, привыкшие к сюрпризам погоды. Из-за близости гор здесь бывает всякое. Но на этот раз удивились даже видавшие виды. Льдины, которые обрушились на землю, были большие и необычной формы.

- Я вышла на улицу, и у порога нашла градину в форме ракушки. И вообще он почти весь не круглой формы, как мы привыкли, - говорит местная жительница Олеся.

Долго любоваться причудами природы женщине не пришлось. Она пошла проверить крышу. Огромные льдины величиной с яблоко побили дома соседей, а все, что выросло под южным солнцем на огородах, напрочь побито. Пострадали и автомобили. На капотах остались вмятины.

Синоптики не ошиблись с прогнозом в Краснодаре. Как они и обещали, тучи с градом прошлись по городу. В поселках Индустриальном и Краснодарском он был размером с перепелиное яйцо. Сильного урона выпавшие льдины не нанесли, но попугали жителей.