Последствия прошедшего града в Краснодарском крае 3 августа 2023: Стекла на машинах выбиты, через крыши видно небо

Последствия града-мутанта в Апшеронском районе. Фото: соцсети

Синоптики прогнозировали град в Краснодарском крае еще несколько дней назад. Но такого крупного не ожидал никто. Льдины размером с яблоко обрушились на село Черниговское Апшеронского района после обеда. Они били всего 15 минут, а последствия оставили плачевные.

Последствия прошедшего града в Краснодарском крае 3 августа 2023

Град-мутант необычной формы разбил крыши нескольких домов.

- Колотило очень сильно сверху. Я наблюдала из окна, выйти на крыльцо побоялась. У соседей шифер разнесло, - говорит местная жительница Татьяна.

Пострадало здание местной администрации. Льдины пробили кровлю и добрались до потолка в помещении, где сидят чиновники.

В здании администрации пробило потолок. Фото: соцсети

Досталось и автомобилям, которые водители не успели спрятать под навес или чем-нибудь накрыть. Хлестало так, что стекла в авто повыбивало, оставив большие дыры.

Сельчане остались без урожая. Огороды полностью уничтожены после атаки града-мутанта на небольшое поселение.

Сейчас местные жители подсчитываю ущерб от стихии. Некоторым придется ремонтировать пострадавший дом, и транспорт.