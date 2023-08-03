В Адыгее объявлен в розыск избивший четырехлетнего пасынка мужчина

Ребенок сейчас находится под наблюдением врачей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сплошные ссадины, синяки и кровоподтеки – в таком состоянии привезли в больницу четырехлетнего мальчика. Врачи сразу же поняли, что травмы появились не случайно, малыша кто-то жестоко избил.

«Согласно материалам дела, в больницу Майкопа был доставлен малолетний ребенок с многочисленными телесными повреждениями. Травмы были такими тяжелыми что врачи приняли решение госпитализировать ребенка. Установлено, что телесные повреждения малолетнему нанес сожитель матери ребенка», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Врачи диагностировали множественные травмы на теле и голове ребенка. Удары были нанесены деревянной палкой. В аул Новая Адыгея, где мальчик проживал с мамой и отчимом, выехали следователи. Однако, выяснилось, что изверга уже и след простыл. Он просто сбежал.

«Сейчас следователи допрашивают мать ребенка. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Александра Липало», - уточнили в республиканском следкоме.

Избивший ребенка мужчина объявлен в розыск.

Сейчас следователям предстоит установить вину матери мальчика. Почему она допустила, что ее сожитель поднял руку на ребенка. Как объяснила женщина, любовник решил таким образом воспитать малыша.

«Мы поругались с сыном. Муж сказал, что мужчины не должны обижать женщин. Он принес прут с улицы и нанес удары ребенку», - так мама мальчика рассказала о произошедшем.

Мальчик находится под наблюдением врачей. Ему назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту истязания малолетнего ребенка сожителем матери возбуждено уголовное дело. Избивший его мужчина объявлен в розыск.