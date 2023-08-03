Выращенные в Сочи леопарды Ачипсе и Чилмас осваиваются в дикой природе

Ученые следят за животными с помощью специальных ошейников. Фото: t.me/bars_ossetia

Чуть менее месяца назад пара двухлетних леопардов Ачипсе и Чилмас переехали из Центра восстановления популяции леопарда на Северном Кавказе в естественную среду. Все это время хищники находились под пристальным вниманием ученых. Каждый шаг краснокнижных кошек отслеживают благодаря специальным ошейникам с GPS-навигаторами. Кураторы проекта рассказали о том, как животные адаптировались в новых условиях.

«Животные начали осваиваться в новом для них пространстве, совершают первые небольшие маршруты, благополучно восстановились после мероприятия перевозки и выпуска», - рассказал научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Хосе-Антонио Эрнандес-Бланко.

Так как Ачипсе и Чилмас - сиблинги, то есть близкие родственники, было принято решение разлучить их, чтобы избежать кровосмешения и появления потомства с мутациями. Ачипсе 14 июля переехала в Кавказский биосферный заповедник и теперь осваивает горы Адыгеи. Ее брат же стал жителем Турмонского лесного массива в Северной Осетии. Кстати, вместе с новым домом Чилмас получили и новое имя - Чермен. Это в честь народного героя эпосов Осетии.

Чилмас стал самым крупным леопардом, выпущенным из Центра. Фото: t.me/bars_ossetia

«В Северной Осетии есть своя традиция давать национальные имена леопардам, привезенным из Центра. Возможно мы предложим нашим друзьям сразу дать красивое имя следующему котенку, которого мы будем растить для выпуска в Осетии», - рассказали в пресс-службе Центра восстановления популяции леопарда.

До этого вторые имена получили леопарды Баксан – он стал Батразом и Агура – ее назвали Агундой. А вот Волна, Эльбрус, Лео, Хоста и Лаура, ранее выпущенные в Турмонский заповедник, остались без изменений.

Чилмас стал восьмым леопардом, выпущенным в леса Остетии в рамках реинтродукции кавказских барсов. И он теперь завидный жених, на которого у ученых большие планы и надежды.

«Он довольно крупный и при выпуске весил 61 кг, а ведь ему всего два года. Его генетика новая для региона и для Российского Кавказа в целом, впервые выпущен потомок пары, полученной Россией от Швеции три года назад при содействии международного сообщества, Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов», - рассказала научный координатор проекта в Осетии Анна Ячменникова.

Всего, к настоящему моменту в Осетии выпущены четыре самки и четыре самца, соотношение полов уравновешено. Ачипсе же сейчас единственная самка переднеазиатского леопарда, проживающая в Кавказском биосферном заповеднике. Помимо нее на территории проживает еще три самца, также выращенные в вольерном комплексе Сочи.