В селе Черниговском Апшеронского района введен режим чрезвычайной ситуации

Жители назвали выпавший град - мутантом. Фото: t.me/life_apsheronskk

В Апшеронском районе, где 3 августа выпал аномально гигантский град, комиссии по оценке ущерба работали до самой ночи. К 20:00 количество домов, пострадавших от градобоя, выросло с 55 до 236. С утра 4 августа специалисты снова продолжат эту работу.

Такой град напугал жителей Апшеронского района. Фото: t.me/life_apsheronskk

В районе вечером прошло заседание штаба по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В ходе заседания было принято решение о введении локального ЧС на территории Черниговского сельского поселения», - сообщили в пресс-службе администрации Апшеронского района.

Комиссии оценивают ущерб. Фото: t.me/life_apsheronskk

Село Черниговское стало эпицентром удара стихии. На поселок обрушился дождь, который затем перешел в град. Градины превосходили размерами крупное яблоко. Шокированные жители пытались сохранить машины и урожай, но удалось это не всем. Куски льды побили огороды и стекла. В местной администрации пробило крышу и потолки.

Комиссии оценивают ущерб. Фото: t.me/life_apsheronskk

«Я в первый раз вижу град такого размера. Мы не успели машину отогнать под навес. Она теперь похожа на решето», - делились жители последствиями разгула стихии.

Пострадавшие автомобили. Фото: t.me/life_apsheronskk

После того как комиссии завершат работу по оценке ущерба, начнут формировать списки тех, кто получит компенсации. За частичную или полную утрату имущества положено от 10 до 100 тысяч рублей на человека.