Шли двумя морскими безэкипажными катерами: Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска

Пострадавших нет Фото: Виталий ТИМКИВ

В ночь на 4 августа и рано утром в акватории Новороссийска были слышны взрывы. Они прогремели и рядом с поселком Мысхако. Как сообщили в Министерстве обороны России, вооруженные силы Украины пытались двумя морскими безэкипажными катерами атаковаться военно-морскую базу Новороссийска.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», - уточнили в Минобороны России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также отреагировал на ЧП. В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Военные сработали слаженно и отразили атаку беспилотников.

«Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», - написал Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, ночью 4 августа была попытка киевского режима устроить террористическую атаку беспилотниками на территории Крыма. По сообщению Минобороны России, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили десять БПЛА.

«Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», - добавили в Минобороне России.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.