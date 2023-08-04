Люцифер, Алтай и Мадонна. Названы самые необычные имена детей, родившихся в Краснодарском крае в 2023 году

Необычными именами родители на Кубани назвали около 70 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погоня за оригинальным именем для ребенка иногда заводит родителей слишком далеко. Дети носят имена литературных героев, мифических персонажей и, конечно же, звезд. В 2023 году в Краснодарском крае на свет появились мальчики Алтай, Люцифер и Орфей. Также на Кубани родились Мадонна, Эванджелина и Есфирь.

В список необычных имен для мальчиков вошли непривычные для русского уха Адам-Ибниса, Алишер, Алтай, Алфей, Амруллоходжа, Анастас, Аскольд, Багратион, Байрамали, Богдан-Даниэль, Бриллиант, Викар, Вильгельм Вильям, Вирольд, Габриэль Адедайо, Давлаткадам, Дариан, Демьян-Константин, Джонатан, Джони, Диего , Динислам, Дэйвид, , Елефтер, Енисей, , Максимилиан, Маркос, Марс, Марсель-Саргис , Нельсон, Орфей, , Патрик, Рональд, Себастьян, Север, Филипп-Эммануил, Сармат, Эльбрус, Эниола-Александр, Яков-Прокопий, Яков-Сурия, Максим-Лео, Маурисио Энрике и другие.

Родители выбрали для сыновей старославянские имена для мальчиков - Авдей, Аверьян, Антип, Антоний, Димид, Евсей, Евстафий, Евфимий, Ерофей, Митрофан, Никон, Осип, Пантелеймон, Савватий, Сафрон, Светлояр, Ставр, Ставрос, Спиридон, Святомир и даже Пересвет с Потапом.

Имена для дочерей некоторые кубанские родители тоже выбрали необычные: Агата-Ольга, Ажабика, Алеся-Мария, Алетейя, Алла-Белла, Алсу, Анна-Николь, Анабелла, Аревика, Арнелла, Виорика, Глория, Дамиана, Дарсия, Димитра, Добромира, Ева-Мелиса, Есфирь, Ефросинья, Златадара, Златаслава, Ивана, Ирнэлла, Катарина, Киридия, Купава, Лерия, Лира, Люсия, Магдалина, Мадонна, Малина, Мальвина, Мариям-Хон, Матрона, Миллиана, Мирея, Мирра-Маргарита, Неонилла, Олия, Радослава, Роза-Виктория, Сирин-Изабелла, Суламита, Тейя, Тэона, Феврония, Фемида, Фекла, Шарлотта, Эванджелина, Элита, Эльпида, Эмилия-Виктория, Эрнестина, Ягона.

В то же время в топе популярных имен несколько лет подряд держатся Артем, Александр, Михаил, Максим, Марк, Мирон, Матвей, Дмитрий, Иван, Роман, Лев, Тимофей, Кирилл, София, Ева, Мария, Алиса, Анна, Варвара, Виктория, Василиса, Милана, Полина, Арина, Ксения, Анастасия, Мирослава, Александра, Екатерина, Аделина и Вероника.