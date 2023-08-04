Увеличат количество камер, проследят за причалами: В Сочи усилили меры безопасности в акватории моря

На учете в Сочи стоит более 2,5 тысяч маломерных судов

В ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры курорта.

Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. В настоящее время в Сочи усиливают периметр безопасности морского порта.

Особое внимание комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2,5 тысяч маломерных судов. Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий.

«Благодаря возможностям интеллектуальных камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город», держим на контроле ситуацию на пляжной полосе курорта. В целом в Сочи работают порядка трех тысяч камер, планируем увеличить их количество», - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На курорте принимают все меры для безопасности местных жителей и туристов. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тысяч туристов.

«Комфортный отдых обеспечиваем каждому», - заключил Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что на пляжах Сочи усилили контроль за безопасностью. Ежедневно на улицы выходят 540 полицейских, 100 казаков и 250 дружинников. Патрулирование на набережных происходит в круглосуточном режиме. Также правоохранители следят за тем, чтобы после 22:00 часов на улицах не было детей без родителей.