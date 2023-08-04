На Кубани учительница собирает гуманитарку военным, а иеромонах – поддерживает дух казаков

На премию выдвинуты новые номинанты.

Радио «Комсомольская правда»-Краснодар» продолжает собирать заявки на премию «Настоящие люди-2023». В этом году в акции принимают участие волонтеры и бойцы специальной военной операции со всей Кубани. Это те, кто своими делами вносит вклад в общую победу и помогает военным на передовой.

Номинантами на премию стали еще два человека, которые поддерживают военнослужащих. Один смог собрать целое движение добровольцев для помощи бойцам, другой несет службу «за ленточкой».

Вклад сотен людей

Татьяна Давыдова из станицы Ладожской смогла объединить вокруг себя сотни волонтеров. Она уже больше 6 месяцев координирует их работу. Утром Татьяна Владимировна учит детей премудростям математики и чтения, а вечером вместе со станичниками готовит сухие супы для бойцов, фасует гуманитарку и собирает жестяные банки для изготовления окопных свечей. Женщина уже давно в благотворительности. Она – куратор проекта «Добрые крышечки» в Краснодарском крае, но теперь ее кипучая деятельность расширилась. В поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, Татьяна Владимировна организовала проект «Армейская кухня», а потом он разросся до нескольких направлений.

- У нас вся станица работает - дошколята, школьники, взрослые. Все стараются. Каждый вносит свой вклад, каждый нашел себя в каком-то направлении. Кто-то вяжет носки, кто-то делает окопные свечи, кто-то плетет маскировочные сети и костюмы. Одна из женщин готовит целебные мази из воска и трав, - рассказала волонтер.

Гуманитарка от усть-лабинцев почти каждую неделю летит на передовую. А потом волонтеры с замиранием сердца ждут обратной связи и радуются, что их поддержка важна и дает силы бойцам.

Татьяна не смогла сотаться в стороне и орагнизовала волонтерское движение.

- У меня нет родственников в зоне СВО, но у наших волонтеров есть. Для нас военные все близкие люди. Надо так относиться, тогда и появляется желание помогать, - признается Татьяна.

За время работы волонтерского центра в Усть-Лабинском районе было доставлено несколько тонн гуманитарного груза, тысячи пакетиков с сухими супами для бойцов СВО.

Слово Божье для поддержки

Настоятель Свято-Троицкого храма станицы Старонижестеблиевской Красноармейского района иеромонах Никифор два раза побывал в зоне СВО. Священник делил тяготы военной службы вместе с бойцами, жил в окопах, но самое главное – поддерживал дух казаков! Пока он был на передовой, ему удалось заняться эвакуацией раненых и даже подержать в руках автомат. Но стрелять не пришлось – оружие было рядом в целях возможной самозащиты.

В первую поездку священник жил, как обычный боец. Спал в окопах и палатках, в любое время суток молился вместе с казаками. Обряды приходилось проводить под открытым небом – местные храмы были закрыты.

Батюшка уехал ан СВО на 6 месяцев.

- Недавно иеромонах по благословению Митрополита Григория вновь направился в полугодовую командировку в зону СВО, в промежутках между длительными поездками один-два раза в месяц совершал краткосрочные выезды с гуманитарными грузами, - отмечают в Кубанской митрополии. – Это ежедневный труд, бойцам постоянно нужна моральная поддержка.

Сейчас иеромонах Никифор организовал походную церковь в блиндаже. Батюшка крестит бойцов, причащает, говорит напутственные слова перед боем.

БУДЬ В КУРСЕ

Как принять участие в акции

Заявки участников премии принимаются до 29 октября 2023 года. На сайте «КП». Голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП»-Краснодар» в трехчасовом марафоне мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.

Стать участником акции - https://www.kuban.kp.ru/media/936140/

ДОСЛОВНО

«Сегодня у каждого человека в жизни есть место для подвига. Если говорить о зоне проведения специальной военной операции, то там подвиги совершаются ежедневно. Среди российских военнослужащих, выполняющих свой патриотический долг на передовой, немало наших земляков – кубанцев. Я уверен, что, совершая героические действия, они меньше всего задумываются над тем, узнает или нет общество об их мужестве. Наши солдаты и офицеры, по моему мнению, и есть те самые «настоящие люди», о которых нужно говорить. Региональное отделение Союза армян России Краснодарского края, став генеральным партнером премии «Настоящие люди», надеется, что кубанское общество, благодаря этой премии, узнает больше о своих героях», - отметил председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края Камо Айрапетян.