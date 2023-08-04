Борец со взятками осужден за взятку. Начальнику отдела по борьбе с коррупцией в ЮФО дали условный срок за мздоимство

Приговор вступил в силу

Советский суд Краснодара огласил приговор троим высокопоставленным полицейским. Романа Неделько, Георгия Шауро и Дмитрия Иванча обвинили мошенничестве в особо крупном размере и в посредничестве в даче взятки.

Началось все с того, что к Иванче обратилась его знакомая. Она пожаловалась, что в ее компании проходят проверки, а саму ее разыскивает полиция. Чтобы помочь ей, Иванча обратился к Шауро, который занимал должность председателя общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу и имел большие связи в правоохранительной среде.

А Шауро, в свою очередь, обратился к Неделько, который являлся начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия с коррупцией в МВД России по ЮФО.

- Он предложил передать ему 7 000 000 рублей длдя передачи в качестве взятки сотрудникам, ведущим дело знакомой Иванча, - говорится в материалах уголовного дела.

Женщина, которая находилась под следствием согласилась на предложение и передала деньги.

Часть взятки Неделько получил сразу - это сумма в 5 млн рублей, а остаток в 2 млн рублей должен был получить, когда дело прекратят.

- Но Неделько не собирался передавать деньги, а оставил их себе, - гласит фабула приговора суда.

Всех участников преступной схемы задержали сотрудники УФСБ по краю.

- Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимых, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В итоге Георгий Шауро получил штраф в 2,9 млн рублей, Дмитрий Иванчф – штраф в 2,8 млн рублей. А главный махинатор Роман Неделько – условный срок в 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с испытательным сроком на 4 года.

Приговор вступил в законную силу.