Дом, полный приведений. Как дача полковника Квитко в Сочи стала местом паломничества для тысяч туристов

Дача Квитко находится в Хосте на берегу моря. Фото: Варя Листопад

Мистическое место в Хосте окружено многими легендами и тайнами. Полуразрушенный особняк, построенный в начале 20 века, привлекает туристов со всей страны. Несмотря на то, что там почти не сохранились внутренние интерьеры, она все равно поражает своей роскошной архитектурой.

Полковник Квитко и его жена большую часть времени жили в Европе, но и про родину не забывали и решили построить дачу в Хосте. Тогда это место облюбовали многие офицеры и знать. Так возник целый дачный поселок. Правда, до сегодняшнего дня дошли не все дома.

Галереи дачи. Фото: Варя Листопад

Даче Квитко в этом плане повезло – она осталась на своем месте. После революции, когда хозяева спешно покинули Россию, здесь организовали санаторий. Некоторое время здесь жили подростки, которые остались без родителей, потом был дом отдыха для работников НКВД. В 90-ые он оказался заброшенным. Здесь жили бомжи, а местные обходили его стороной.

С каждым годом вековой дом обрастал все новыми мифами, но к ним надо относится критически.

Дача построена в начале 20 века. Фото: Варя Листопад

Легенда первая

Перед отъездом за границу после революции полковник Квитко якобы зарыл ценные вещи на территории участка и парка, который был разбит вокруг дачи. Он надеялся вернуться обратно и найти свои клады. Но обратно приехать ему не удалось. А сокровища до сих пор будоражат умы местных жителей и туристов.

Легенда вторая

Она связана с советским периодом. По легенде, здесь отдыхали работник НКВД, один из них якобы надругался над девочкой. Ее мать работала здесь же. Она отомстила за позор дочери – убила чекиста, а сама повесилась. По преданию, женщина до сих пор блуждает по этим местам, не найдя покоя.

Легенда третья

Этот дом хотела купить певица Алла Пугачева. Но сделка по каким-то причинам не состоялась.

Вход на дачу платный - 200 рублей. Фото: Варя Листопад

На самом деле, все эти легенды возникли от недостатка информации, считает экскурсовод из Сочи Ирина Сущева. Изучив историю, можно больше узнать о месте и посмотреть на него с другой стороны.

- Когда дачу Квитко называют домом с привидениями – меня это сильно возмущает. Я знакомлю туристов с половником как с патриотом, который занимался искусством, как с добровольцем, который, живя за границей, все-таки не оставил свою родину и пошел на Русско-японскую войну. Он был настоящим героем своего времени, - говорит Сущева. – Тут целые пласты, которые могут быть интересны туристами – от знакомства с архитектурой до истории страны. Одна дача нам показывает, что происходило в России в 20 веке – и революция, и отмена частной собственности, и отношение к уникальным местам. Например, когда здесь располагался санаторий, в каминный портал, который является частью дореволюционных интерьеров, на его место поставили унитаз. Все это наша история, которую надо изучать, чтобы не совершать ошибок и идти вперед.