Горячую воду в Краснодаре будут отключать не на две недели Фото из архива КП

Хорошая новость пришла сегодня от тепловиков. Принимать холодный душ краснодарцам придется не 14 дней, а меньше. Потому что котельные переводят на автоматическую работу, там ставят новые насосы - основные и резервные:

«Некоторые объекты запустились раньше сроков уже в нынешнем году! Будем будем минимизировать неудобства для абонентов. Но обязательный минимум отключений все равно необходим для необходимых регламентных работ. Нужно каждый год проводить все испытания, чтобы убедиться, что система выдержит в зимнее время года», - рассказал генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров.

Например, в следующем году так повезет жителям района Российской, 40 лет Победы, 1 Мая. Там уже выполнили много работ, благодаря которым заниматься закаливанием люди будут меньше. А в этом году им уже пора готовить тазики: следующее отключение произойдет уже во вторник. Правда, его тоже сократят:

«На котельной по ул. Российской у нас есть резервирование и по насосам: пока один трудится, на другом можно проводить ремонт. А с 8 августа проведем там экспертизу промышленной безопасности, - проверку оборудования на соответствие нормативам. Уложимся гораздо раньше, чем за 14 дней!», - поясняет главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков.

Минимизировать неудобства горожан будут и в центре города, где сейчас по сути строятся заново три котельные. На ул. Октябрьской уже установили один котел, ввод второго в процессе. Всего по городу их заменили 40 штук, а вместе с ними и 58 насосов. Параллельно меняют изоляцию на воздушных трубах. Это улучшает эстетический вид и не позволяет ресурсу остывать по пути к потребителю. Новый вид получили уже 37 участков протяженностью в 14 километров.

В связи с выполнением работ 250 многоэтажек краевой столицы уже с понедельника останется без горячей воды.

Где отключат горячую воду?

Адрес - Начало профилактики - Окончание

1 Мая, 165 : 8-23 августа

1 Мая, 167 : 8-23 августа

1 Мая, 91 : 8-23 августа

1 Мая, 91А- 8-23 августа

1 Мая, 93- 8-23 августа

1 Мая, 97- 8-23 августа

1 Мая, 97/1- 8-23 августа

1 Мая, 99- 8-23 августа

40-летия Победы, 144/4- 8-23 августа

40-летия Победы, 144/5- 8-23 августа

40-летия Победы, 144а- 8-23 августа

40-летия Победы, 146- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/10- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/2- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/3- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/4- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/5- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/6 корп.1- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/6 корп.2- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/7- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/8- 8-23 августа

40-летия Победы, 146/9- 8-23 августа

40-летия Победы, 148- 8-23 августа

40-летия Победы, 148/1- 8-23 августа

40-летия Победы, 148/2- 8-23 августа

40-летия Победы, 35/3- 8-23 августа

40-летия Победы, 35/3- 8-23 августа

40-летия Победы, 37/1- 8-23 августа

40-летия Победы, 37/3- 8-23 августа

40-летия Победы, 39- 8-23 августа

40-летия Победы, 41- 8-23 августа

40-летия Победы, 43- 8-23 августа

40-летия Победы, 63- 8-23 августа

40-летия Победы, 65- 8-23 августа

40-летия Победы, 67- 8-23 августа

40-летия Победы, 69- 8-23 августа

40-летия Победы, 71- 8-23 августа

Бакинская, 2-15 августа -29 августа

Бакинская, 3-15 августа -29 августа

Бакинская, 4-15 августа -29 августа

Бакинская, 5-15 августа -29 августа

Бершанской, 149: 7 - 21 августа

Бершанской, 220 : 7 - 21 августа

Весенняя, 21- 8-23 августа

Весенняя, 21- 8-23 августа

Гоголя (ПМР), 17: 7 - 21 августа

Гоголя (ПМР), 60/2: 7 - 21 августа

Гоголя (ПМР), 60/3: 7 - 21 августа

Гоголя (ПМР), 77 : 7 - 21 августа

Гоголя, 67/1: 7 - 21 августа

Дзержинского, 16-15 августа -29 августа

Дзержинского, 16/1-15 августа -29 августа

Дзержинского, 16/2-15 августа -29 августа

Дзержинского, 18-15 августа -29 августа

Дзержинского, 20-15 августа -29 августа

Дзержинского, 22-15 августа -29 августа

Дзержинского, 22/1-15 августа -29 августа

Дзержинского, 24-15 августа -29 августа

Дзержинского, 26-15 августа -29 августа

Дзержинского, 28-15 августа -29 августа

Дзержинского, 28/1-15 августа -29 августа

Дзержинского, 28/2-15 августа -29 августа

Дзержинского, 30-15 августа -29 августа

Дзержинского, 59-15 августа -29 августа

Кирова, 183/2: 7 - 21 августа

Кирова, 206: 7 - 21 августа

Кирова, 214: 7 - 21 августа

Клубная, 10-15 августа -29 августа

Клубная, 11-15 августа -29 августа

Клубная, 12-15 августа -29 августа

Клубная, 12/а-15 августа -29 августа

Клубная, 14-15 августа -29 августа

Клубная, 8-15 августа -29 августа

Красная, 13: 7 - 21 августа

Красная, 15: 7 - 21 августа

Красная, 15/1: 7 - 21 августа

Красная, 17: 7 - 21 августа

Красная, 3: 7 - 21 августа

Красная, 5: 7 - 21 августа

Красная, 5 внс: 7 - 21 августа

Ленина х., Буковая, 2-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Буковая, 4-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Буковая, 6-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Буковая, 8-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 12/1-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 12/2-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 12/3-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 12/4-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 12/5-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 14-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 16 Б-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 18 А-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 18/1-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Лукьяненко, 3а-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Мичурина, 54-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Мичурина, 56-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 36 корп.А-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 36 корп.Б,Б1,Б2,Б3-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 36 корп.Г9-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 36 корп.Д-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 36/ В,в-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 36/ И-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 37-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 45-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Молодежная, 47-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 16-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 18-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 20-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 28-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 40-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 42-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 44-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 48-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 50-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 52-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Наримановская, 6-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Обрезная, 20-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., Обрезная, 22-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 12-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 14-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 16-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 18-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 2-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 20-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 22-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 24-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 26-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 28-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 30-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 32-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 4-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 6-2: 28 августа - 11 сентября

Ленина х., пер. Буковый, 8-2: 28 августа - 11 сентября

Новороссийская, 11: 7 - 21 августа

Новый пер., 8 А,Б,В,Д: 7 - 21 августа

Октябрьская, 28: 7 - 21 августа

Октябрьская, 39: 7 - 21 августа

Октябрьская, 47: 7 - 21 августа

Октябрьская, 51 А,Б: 7 - 21 августа

Офицерская, 33-15 августа -29 августа

Офицерская, 33 А-15 августа -29 августа

Офицерская, 35-15 августа -29 августа

Постовая, 41: 7 - 21 августа

Пушкина, 12,14: 7 - 21 августа

Пушкина, 16: 7 - 21 августа

Пушкина, 19: 7 - 21 августа

Пушкина, 26: 7 - 21 августа

Пушкина, 29: 7 - 21 августа

Пушкина, 31: 7 - 21 августа

Пушкина, 35: 7 - 21 августа

Рашпилевская, 10: 7 - 21 августа

Рашпилевская, 17: 7 - 21 августа

Рашпилевская, 4: 7 - 21 августа

Рашпилевская, 4/1: 7 - 21 августа

Рашпилевская, 5: 7 - 21 августа

Российская, 100- 8-23 августа

Российская, 128- 8-23 августа

Российская, 130- 8-23 августа

Российская, 132- 8-23 августа

Российская, 134- 8-23 августа

Российская, 136- 8-23 августа

Российская, 138- 8-23 августа

Российская, 140- 8-23 августа

Российская, 74/1- 8-23 августа

Российская, 77- 8-23 августа

Российская, 94- 8-23 августа

Российская, 98- 8-23 августа

Северная, 305: 7 - 21 августа

Северная, 307: 7 - 21 августа

Северная, 309: 7 - 21 августа

Селезнева, 2/3 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/10 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/13 корп.1 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/13 корп.2 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/14 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/15 корп.1 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/15 корп.2 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/15 корп.3 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/4 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/5 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/6 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/7 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/9 - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/А - 21 августа-4 сентября

Селезнева, 4/Б - 21 августа-4 сентября

Советская, 21: 7 - 21 августа

Советская, 22: 7 - 21 августа

Советская, 30: 7 - 21 августа

Советская, 32: 7 - 21 августа

Советская, 33: 7 - 21 августа

Советская, 34: 7 - 21 августа

Советская, 35: 7 - 21 августа

Советская, 35/1 Б,В: 7 - 21 августа

Советская, 36: 7 - 21 августа

Советская, 40: 7 - 21 августа

Советская, 40а: 7 - 21 августа

Ставропольская, 101 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 103 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 105 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/1 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/10 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/11 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/2 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/3 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/4 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/5 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/6- 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/8- 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 107/9 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 109- 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 111 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 113 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 115 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 117 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 123/1 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 123/2 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 97 - 21 августа-4 сентября

Ставропольская, 99 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 131 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 151 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 152 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 152/1 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 152/2 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 152а - 21 августа-4 сентября

Таманская, 153 корп.1 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 153 корп.2,3 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 153 корп.3 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 153 корп.6 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 154 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 156 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 156/1 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 157 А,Б,В - 21 августа-4 сентября

Таманская, 158 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 159/2 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 160 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 162 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 164 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 166 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 168 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 170 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 172 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 174 - 21 августа-4 сентября

Таманская, 176 А,А,А,Б,Б,б2,В,З - 21 августа-4 сентября

Таманская, 180 - 21 августа-4 сентября

Фадеева, 150 корп.1: 7 - 21 августа

Фадеева, 158: 7 - 21 августа

Черкасская, 26- 8-23 августа

Черкасская, 28- 8-23 августа

.