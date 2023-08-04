В Краснодаре торакальные хирурги удалили опухоль размером с дыню

Хирурги блестяще провели операцию. Фото: пресс-службы Краевой клинической больнице №1.

В Краснодаре торакальные хирурги спасли 69-летнего пациента от гигантской опухоли. Пожилой мужчина страдал от опухоли несколько лет. Она сдавливали легкие и другие внутренние органы.

«Мужчина несколько лет ощущал давящие, распирающие боли в грудной клетке, как будто там – инородное тело. Он не придавал им особого значения, к врачам не обращался. В итоге Флюорография выявила новообразование левой плевральной полости», - рассказали в пресс-службе Краевой клинической больнице №1.

Из-за этого мужчина не мог нормально работать. Врачи не решались браться за такой тяжелый случай. Из-за возраста пациента существовал риск осложнений. Кроме того, 10 лет назад мужчина перенес инфаркт.

«Удалить опухоль, не повредив соседние органы, мог только торакальный хирург с огромным опытом, настоящий мастер. С этой задачей в течение 3 часов блестяще справился главный врач Краевой клиники, академик Владимир Порханов. Ему ассистировали его ученики: Виктор Ларин и Сергей Крыгин», - дополнили в лечебном учреждении.

Размер удаленной опухоли оказался внушительным. Ее диаметром чуть превышал 35см. Сейчас больной уже идет на поправку и скоро будет выписан домой, где продолжит реабилитацию.