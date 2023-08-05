Шестеро в больнице, в том числе двое детей. В Анапе ночью столкнулись две легковушки

В результате ДТП пострадали шесть человек Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Серьезное ДТП произошло в ночь на 5 августа в Анапе. На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Авария произошла на трассе между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградным. Предварительно, водитель Chevrolet начал обгон препятствия и выехал на встречную полосу. В этот момент по «встречке» проезжала легковушка Audi.

Пострадавших госпитализировали Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Избежать столкновения не удалось. От удара Chevrolet отбросило с трассы на обочину. Обе машины получили серьезные повреждения.

В результате ДТП пострадали шесть человек. В том числе травмы получили дети в возрасте 2 и 5 лет.

«Пострадавшие доставлены в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани один человек погиб и семеро пострадали в массовом ДТП по пути к Черному морю. В том числе в больницу доставили малышей 3 и 4 лет. Водитель одной из легковушек скончался на месте происшествия.