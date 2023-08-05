Самолет задел телетрап крылом и мотогондолой левого двигателя Фото: vk.com/aviapub

В аэропорту Сочи самолет задел крылом телетрап. Происшествие в воздушной гавани курорта случилось 4 августа около 21:00.

Известно, что Airbus A330 прибыл в аэропорт Сочи из Нижнего Новгорода. Но при заруливании на стоянку экипаж лайнера авиакомпании Nordwind задел телетрап. Судно коснулось конструкции крылом и мотогондолой левого двигателя.

В результате воздушное судно получило повреждения. Самолет должен был вылететь из Сочи в Новосибирск.

Пассажиров отправили в Новосибирск другим бортом Фото: vk.com/aviapub

«Авиакомпанией было принято решение произвести замену борта для следующего рейса на вылет N4473 по маршруту Cочи - Новосибирск», – сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

С пассажирами в период задержки рейса работали представители авиакомпании. В воздушной гавани им предоставили напитки и питание.

«Пассажиры вылетели рейсом в 6:54», – уточнили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.