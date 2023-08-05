Пробка растянулась почти на 1 км Фото: «Яндекс.Карты»

Движение по Крымскому мосту в ночь на 5 августа вновь перекрывали. Проезд был закрыт около трех часов. Транспорт начали пропускать в 02:34.

К 7:00 в очереди на досмотр со стороны Краснодарского края находилось 169 автомобилей. К 8:00 количество машин, стоящих в пробке, увеличилось до 236. А в 9:00 число авто, ожидающих проезда по Крымскому мосту, составило 230.

К 10:00 со стороны Краснодарского края в дорожном заторе стоит 115 автомобилей.

«Мы стоим в очереди, но все время движемся», – рассказывают в соцсетях туристы, ожидающие в пробке.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась почти на 1 км. Дорожный затор начинается от 141 км трассы А-290 и продолжается до 142 км. Уточняется, что ожидание в очереди на досмотр составляет около часа

Тем временем со стороны Керчи серьезного дорожного затора перед Крымским мостом нет.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», – сообщили в оперативном telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее сообщалось, что Минтранс России попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом. Автомобилистам рекомендуют проезжать через новые территории.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться альтернативным маршрутом. Добраться на полуостров водители могут через Ростовскую область, следуя через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь.