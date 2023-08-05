Аттракционы в парках Краснодара закроют из-за жары 5 и 6 августа

Аттракционы не будут работать после обеда Фото: t.me/KrasnodarskieParki

В Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по сильной жаре. В ближайшие дни столбики термометров в регионе будут держаться на отметке +40 градусов. Спасаться от пекла приходится и в Краснодаре. Здесь температура воздуха достигает +39 градусов.

В жаркую погоду жителей и туристов просят не находиться под палящим солнцем. А для безопасности краснодарцев и гостей в городских парках 5 и 6 августа закроют аттракционы. Карусели приостановят работу после обеда – в самый пик жары.

«В связи с высокой температурой воздуха, в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации аттракционов, в целях обеспечения безопасности с 14:00 до 17:00 будет приостановлена работа аттракционов во всех парках города», – сообщили в telegram-канале «Краснодарские парки».

Напомним, в жару не следует находиться под прямыми лучами солнца. В такую погоду лучше находиться в тени. Подходящим вариантом станет светлая легкая одежда с головным убором. В жаркую погоду также не рекомендуют пить алкоголь.

Спасатели напоминают о том, что в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер следует только на открытых площадках. А окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде или подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.