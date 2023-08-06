Дорога скатертью. Какая обстановка на Крымском мосту на 6 августа

По направлению к Крымскому мосту отсутствуют пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желающие отдохнуть на Крымском полуострове утром 6 августа не столкнуться ни с какими препятствиями. Мост работал в штатном режиме весь день накануне, а также ночью.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - сообщили в Минтрансе России.

Чтобы сократить время досмотра, путешественникам стоит помнить простые правила. На мост могут проехать только машины, у которых в СТС написано «Легковой». При въезде легковушки разделяют на авто без багажа или с багажом, но упакованным компактно. Досмотр в ручном режиме занимает не более 20 минут. На 5-10 минут больше потребуется для проверки загруженного транспорта. Водителей и пассажиров могут попросить открыть двери машины, капот, багажник, опустить окна. Достать и открыть все сумки, поднять запаску и коврики. При необходимости нужно будет пронести сумки через сканер. В общем, проверки напоминают те, что проходят в аэропортах.

Рано утром также возобновила работу Керченская паромная переправа. В целях безопасности с 21.00 и до 5 утра водный транспорт перестает курсировать между портами.

Преодолеть пролив вплавь могут только грузовые автомобили. Приоритет отдают перевозчикам скоропортящихся грузов и товаров первой необходимости, а также рейсовым автобусам с пассажирами.

За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. Всего же начиная с 17 июля паромы уже обслужили 44 382 пассажиров, 10 616 автомобилей и 1219 пассажирских автобусов.

В Керченском проливе сейчас стоит ясная погода. Температура воздуха +33-35°С, температура воды в море +27-28°С. Действующих штормовых предупреждений нет.